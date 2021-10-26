Обработка дорог против гололеда проводится по ночам в Нижнем Тагиле

В конце октября в Нижнем Тагиле все чаще столбики термометров опускаются ниже нулевой отметки, а со снегопадами дороги и тротуары покрываются коркой льда. Чтобы снизить вероятность дорожно-транспортных происшествий и травматизм пешеходов во всех районах Нижнего Тагила ведётся обработка дорог реагентами.