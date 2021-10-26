Обработка дорог против гололеда проводится по ночам в Нижнем Тагиле

В конце октября в Нижнем Тагиле все чаще столбики термометров опускаются ниже нулевой отметки, а со снегопадами дороги и тротуары покрываются коркой льда. Чтобы снизить вероятность дорожно-транспортных происшествий и травматизм пешеходов во всех районах Нижнего Тагила ведётся обработка дорог реагентами.
Обработка противогололедными материалами началась как только через ноль перешла температура. За ночь мы обработали практически все улицы, рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Дорожные службы применяют реагент «Бионорд», пока к нему не добавляют песок, чтобы на дорогах не было лишней грязи. Объём снега невысокий, поэтому снегоуборочная техника пока не используется.
Тротуары на центральных улицах также обрабатывают городские подрядчики. При этом коммунальщики напоминают, что посыпка тротуаров во дворах — это обязанность управляющих компаний, выполнение которой вправе требовать от них жильцы.
Напомним, первый гололед в Свердловской области начался еще в начале октября. В связи с этим региональное ГИБДД рекомендовало водителям перейти на зимнюю резину. Водителям также напомнили о необходимости соблюдения дистанции и скоростного режима.