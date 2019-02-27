10 пьяных водителей были выявлены в Нижнем Тагиле за четыре дня рейдов
Сегодня, 06:30ТранспортФото: pixabay.com
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С 21 по 24 февраля в Нижнем Тагиле прошло мероприятие «Безопасная дорога», в ходе которого были выявлены 10 нетрезвых водителей.
Сюжеты: Нижний Тагил
В рамках профилактического мероприятия сотрудники ГИБДД провели четыре рейда. Особое внимание уделялось выявлению нетрезвых водителей и тагильчан, севших за руль без права на управление автомобилем.
21 тагильчанин был привлечен к административной ответственности. Пять водителей находились за рулем в нетрезвом виде, еще пять отказали проходить освидетельствование; девять человек сели за руль, не имея права на управление автомобилем, два водителя управляли транспортным средством, хотя были ранее лишены такого права, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД,
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