10 пьяных водителей были выявлены в Нижнем Тагиле за четыре дня рейдов

В рамках профилактического мероприятия сотрудники ГИБДД провели четыре рейда. Особое внимание уделялось выявлению нетрезвых водителей и тагильчан, севших за руль без права на управление автомобилем.

21 тагильчанин был привлечен к административной ответственности. Пять водителей находились за рулем в нетрезвом виде, еще пять отказали проходить освидетельствование; девять человек сели за руль, не имея права на управление автомобилем, два водителя управляли транспортным средством, хотя были ранее лишены такого права, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД,