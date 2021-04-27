Как будет выглядеть мост на Циолковского в Нижнем Тагиле рассказали строители

О том, как будет выглядеть мост на улице Циолковского в Нижнем Тагиле после реконструкции, рассказал TagilCity.ru руководитель подрядных работ Владимир Останин.

27 апреля 2021 года состоялось выездное совещание главы города Владислава Пинаева по вопросам реконструкции путепровода на улице Циолковского. Новый проект будет современным. Расширится до трех метров полотно дороги, проезжие части так и останутся двухполосными. Направление движения не изменится, обновятся ограждения пешеходной зоны, рассказал TagilCity.ru руководитель проекта реконструкции Владимир Останин. Мост на улице Циолковского Фото: tagilcity.ru Внесенные поправки визуально преобразуют развязку на перекрестке улиц Октябрьской революции и Циолковского. Масштабных изменений не планируется. Напомним, ремонт дороги на улице Индустриальной будет завершен к концу лета. В ходе работ будут также восстановлены тротуары и ливневая канализация. Дорога на Индустриальной в Нижнем Тагиле будет отремонтирована к концу августа

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