В Нижнем Тагиле поменялось расписание 17-го маршрута

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С 29 мая в Нижнем Тагиле меняется расписание 17-го маршрута, так как вместо 12 «Газелей» от «Современника» до Старателя будут ездить два ПАЗа, сообщает пресс-служба администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
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Перевозка будет осуществляться двумя автобусами средней вместимости. Интервал движения составит от 30 до 35 минут.
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