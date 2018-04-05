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#домахорошо
4,5 млн руб. выделены на капитальный ремонт дорог Быкова-Черных в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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4,5 млн руб. выделены на капитальный ремонт дорог Быкова-Черных в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:05ТранспортЮлия Суворова
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