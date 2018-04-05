4,5 млн руб. выделены на капитальный ремонт дорог Быкова-Черных в Нижнем Тагиле

МУП «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила на сайте госзакупок разместило открытый аукцион по поиску подрядчика на выполнение капитального ремонта автодорог по улицам Грибоедова-Победы-Космонавтов-Быкова-Максима Горького (на участке от ул. Быкова до ул. Черных).

В перечень необходимых работ входят: земляные работы с погрузкой и вывозом грунта; демонтажные и подготовительные работы; устройство железобетонной обоймы; восстановление опор с обработкой их специальными составами; устройство тротуарных плит; вывоз мусора транспортными средствами исполнителя.

Согласно техзаданию, ремонтные работы подрядчик должен выполнить на своей технике, а также самостоятельно обеспечить хранение собственных материальных ценностей. Обязательным условием является установка видеокамер на объекте на период ремонта.

Видеокамеры должны работать круглосуточно, обеспечить видимость при различных погодных условиях и в ночное время.

Также подрядчик обязуется в срок выполнить все работы и предоставить отчет заказчику.

После окончания работ подрядчик за свой счет выполняет исполнительную съёмку с привлечением специализированных организаций, согласовывает с МКУ «Управление архитектуры и градостроительства», направляет съемку в одном экземпляре в МКУ «Управление архитектуры и градостроительства» и в двух экземплярах заказчику. Она должна отображать расположение ремонтируемого объекта, расположение инженерных сетей в границах земельного участка и до точки подключения, планировочную организацию земельного участка, продольные профили и т.д.

Также на плечи исполнителя ложатся мероприятия по обеспечению техники безопасности и сохранению окружающей среды.