В Кольцово возобновляют прямой рейс до Саратова

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В Екатеринбурге планируют восстановить прямое авиасообщение с Саратовым, сообщает пресс-служба Кольцово.
Сюжеты: Екатеринбург
Рейс запустят 19 ноября, перелеты будет осуществлять авиакомпания «ИрАЭро». Пассажиров будут перевозить самолеты Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 103 человек. Самый дешевый билет на сегодняшний день — 3,8 тысячи рублей.
Из столицы Урала самолет будет вылетать по вторникам и четвергам в 17.40 по местному времени. Из Саратова рейсы будут осуществляться в 13.00 каждую среду и пятницу.
Прямые рейсы Екатеринбург-Саратов были отменены в январе 2016 года.
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