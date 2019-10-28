В Кольцово возобновляют прямой рейс до Саратова

Рейс запустят 19 ноября, перелеты будет осуществлять авиакомпания «ИрАЭро». Пассажиров будут перевозить самолеты Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 103 человек. Самый дешевый билет на сегодняшний день — 3,8 тысячи рублей.

Из столицы Урала самолет будет вылетать по вторникам и четвергам в 17.40 по местному времени. Из Саратова рейсы будут осуществляться в 13.00 каждую среду и пятницу.