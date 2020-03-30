В Нижнем Тагиле с 31 марта изменится расписание движения трамваев

Вместо двухвагонных поездов по маршрутам № 10 и 12 на линию выйдут поезда с одним вагоном. Соответственно, трамвай отправлением в 8:27 от улицы Островского поедет не до УВЗ по первому маршруту, а сразу на Пихтовые горы по маршруту № 12. В обратную сторону вводится отправление от Пихтовых гор до Островского в 9:31, отправление по первому маршруту в 9:45 от УВЗ отменяется.