В Нижнем Тагиле с 31 марта изменится расписание движения трамваев
Сегодня, 19:52ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле на ряде маршрутов со вторника изменится расписание движения трамваев, сообщает ОД «Тагилтрам».
Сюжеты: Нижний Тагил
По 17 маршруту отменяется по три поезда утром и вечером. Это поезда № 1, 3, 5.
Вместо двухвагонных поездов по маршрутам № 10 и 12 на линию выйдут поезда с одним вагоном. Соответственно, трамвай отправлением в 8:27 от улицы Островского поедет не до УВЗ по первому маршруту, а сразу на Пихтовые горы по маршруту № 12. В обратную сторону вводится отправление от Пихтовых гор до Островского в 9:31, отправление по первому маршруту в 9:45 от УВЗ отменяется.
По маршруту № 6 отменяется один поезд, расписание движения по маршруту № 11 не изменяется.
По маршруту № 8 отменяется один разрывной и один подменный поезд.
На маршрут № 10 не выйдет четыре поезда (№ 4, 7, 9, 12), интервал движения в дневное время вместо пяти минут составит 5-10 минут.
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