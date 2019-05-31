В выходные сотрудники ГИБДД Свердловской области будут ловить пешеходов-нарушителей

Нарушения пешеходов во время рейдового мероприятия будут фиксироваться на камеру. Рейд направлен на предупреждение дорожных происшествий с участием пешеходов. Также будет осуществляться контроль за автомобилистами на пешеходных переходах.

С начала 2019 года зафиксировано 258 ДТП с участием пешеходов, 113 аварий произошли на пешеходных переходах.

В прошедшие выходные сотрудники ГИБДД проводили рейд по выявлению нетрезвых водителей.