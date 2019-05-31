В выходные сотрудники ГИБДД Свердловской области будут ловить пешеходов-нарушителей
Сегодня, 09:20ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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1 и 2 июня сотрудники ГИБДД на Среднем Урале будут ловить пешеходов-нарушителей, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Нарушения пешеходов во время рейдового мероприятия будут фиксироваться на камеру. Рейд направлен на предупреждение дорожных происшествий с участием пешеходов. Также будет осуществляться контроль за автомобилистами на пешеходных переходах.
С начала 2019 года зафиксировано 258 ДТП с участием пешеходов, 113 аварий произошли на пешеходных переходах.
В прошедшие выходные сотрудники ГИБДД проводили рейд по выявлению нетрезвых водителей.
27 мая в Екатеринбурге на пешеходном переходе под колеса автомобиля попала беременная девушка. 24 мая в Нижнем Тагиле на пешеходном переходе близ остановки «Восточная» водитель такси «Везет» отвлекся в поисках парковочного места и совершил наезд на школьницу.
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