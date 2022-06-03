За 100 преступных эпизодов перед судом предстанет мужчина в Нижнем Тагиле

Ранее обвиняемый уже привлекался к ответственности за имущественные преступления, мошенничество и незаконный оборот наркотиков. На данный момент он обвиняется в кражах медного провода и повреждениях объектов телефонной связи.
Полицейские выяснили, что мужчина проникал в колодцы кабельной канализации. Там он срезал кабеля. В результате, использовавшие стационарный телефон граждане, оставались без связи, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.
Полученную с проводов проволоку мужчина сдавал в пункты приёма металла. Таким образом он занимался кражами в течение полугода на территории всего Нижнего Тагила. В общей сложности ущерб составил более двух миллионов рублей.
В феврале 2022 года мужчина был задержан. Он обвиняется в 100 эпизодах, из них 64 кражи и 36 преступлений, касающихся приведения в негодность объектов жизнеобеспечения.
Он был отпущен под подписку о невыезде, но скрылся. В результате его объявили в федеральный розыск, а позднее задержали в Екатеринбурге.