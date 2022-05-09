День Победы. Свой след на земле и… под водой

Время не щадит ветеранов Великой Отечественной войны: с каждым годом их становится меньше. Один из немногих оставшихся в живых в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе — житель села Покровское Александр Алексеевич Кучма.

На Урале его предки оказались благодаря Демидову. Из поколения в поколение передавалась история о том, как в эти места в начале XIX века пригнали крепостных, как они выжигали древесный уголь, основали деревню Хутор, у которой на большом поле выращивали картофель. Ещё дед Александра отплясывал гопака в папахе и вышитой национальной рубашке. Но со временем украинская семья полностью обрусела, для семьи родным стал русский язык и местные обычаи. И за свою Родину они сражались не раз. В первую мировую воевал с немцами отец Александра — Алексей Кучма. Был он метким пулемётчиком, не раз отличался в боях, награждался Георгиевскими крестами. В гражданскую войну он сражался не менее отважно, был ранен в руку и голову. В мирной жизни односельчане уважали Алексея Кучму за смекалку и хозяйственность. Когда началась коллективизация, его выбрали председателем колхоза имени Калинина. Но в 30-е годы Алексей попал в немилость, был осужден на небольшой срок. Отсидев, работал на Уралвагонзаводе, старателем в артели, трелевал лес в Северском мехлесопункте. Мама Александра тоже без дела не сидела: шила белье в местной мастерской. Когда началась Великая Отечественная война, Александру ещё не было 15 лет. Парень стал работать в местном колхозе «Заветы Ильича». Он косил, грёб, был скотником, в общем, трудился почти на всех сельхозработах. В начале 1944 года Александру пришла повестка из военкомата. За сына переживала семья, особенно отец, знавший о войне не понаслышке. Его сердце от переживаний не выдержало, остановилось. Похоронив отца, Александр уехал служить. В учебном отряде он выучился на дизелиста подводных лодок. После учёбы попал на Балтийский флот, на гвардейскую подлодку «Л-3», спущенную на воду в 1931 году. Вооружение подлодки-торпеды, мины, пушки и пулеметы. Но главная сила всё же — боеспособный слаженный коллектив во главе с прославленным командиром Грищенко. Подлодке «Л-3» за годы войны удалось потопить 22 судна противника. Александру пришлось поучаствовать в одном рейде легендарной подлодки в конце войны. Тогда, в марте 1945 года, наши войска штурмом брали Кенигсберг. Перед Балтийским флотом поставили задачу: вести артобстрел, нарушить сообщение противника от Рижского залива до Померанской бухты. Подлодка «Л-3» прибыла в заданный район вполне благополучно. Наши подводники вовремя заметили два эсминца и сторожевой корабль противника, которые вели огонь по советским войскам. По врагу были выпущены три торпеды, две из которых попали в цель. Один из эсминцев и сторожевой корабль противника были потоплены. Подлодку же атаковали минные катера противника. Они сбрасывали глубинные бомбы около трёх суток. Не обошлось без повреждений подлодки. Ещё после всплытия её таранил немецкий эсминец, повредивший перископную тумбу и зенитный перископ. В Финском заливе «Л-3»попала в минное поле. В течение нескольких часов мины задевали борта, но всё же смерть прошла мимо. Но выжили подводники, понятно, не только благодаря удаче, но и своему опыту, мастерству. Демобилизовался старшина, командир дизельного отсека Александр Кучма только в 1950 году. Тогда сбылась его юношеская мечта поработать на Уралвагонзаводе. Там он изготовлял танки Т-54,Т-55, Т-62. А потом Александр Алексеевич на авиаремонтном заводе в Соколе составлял дефектные ведомости, ремонтировал самолеты СУ-9 и МиГ-23. В общем, имел дело А. А. Кучма с техникой, которая воюет под водой, на земле и высоко в небе! А ещё Александр Алексеевич много сделал для развития села Покровское в 1973–1980 годах, когда был председателем сельского Совета. Именно в те годы было построено много объектов жилья и соцкультбыта, памятник погибшим в Великой Отечественной войне по его эскизу. Фото: Виктор Кузнецов Многое успел сделать Александр Алексеевич как председатель Совета ветеранов села Покровское, преуспел в общественной работе. Свою лепту внес ветеран в создание школьного музея по истории родного села. Среди экспонатов музея орудия труда, фотографии, подаренные Александром Алексеевичем Кучмой. Бесценны воспоминания ветерана, с которыми он делится с подрастающим поколением. В 2020 году первый заместитель главы администрации ГГО Александр Гудач и Александр Кучма зажгли огонь Памяти на новом мемориальном комплексе в память о покровчанах, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Горит в сердцах неугасимый огонь, живет память о ветеранах войны. А это, как бальзам на сердце, ветерану войны Александру Алексеевичу Кучме. Здоровья, долгих лет жизни, уважаемый Александр Алексеевич!

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