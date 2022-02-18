Свято-Троицкий собор в Нижнем Тагиле

Славная история Ключей связана не только с улицами Челюскинцев и Носова, о которых я рассказывал раньше. На Штурмовой, 3, что за этими улицами, рядом с Черноисточинским шоссе, поражает своей величественной красотой Свято-Троицкий собор.

Жизнь этого храма тесно переплетена с историей Ключей, первыми поселенцами которого были кержаки (старообрядцы). Спасаясь от церковных гонений, они бежали из центральной России и на Урал. Именно здесь построили часовню, которая в 19 веке стала единоверческой церковью. В конце позапрошлого века построили уже каменный храм с высокой колокольней. Рядом были два двухэтажных дома. В одном был жилой дом для священников, в другом - церковно-приходская школа. В начале тридцатых годов храм закрыли. В разные годы в пустовавшем здании размещались склады, мастерские, автогараж ВЖР. Образ растерзанной церкви остался с младых лет: меня водили в детсад, расположенный по-соседству. Тогда ещё сократить путь можно было по узкоколейке и железнодорожной ветке к заводу имени Куйбышева: у её переезда на Черноисточинском шоссе скапливались колонны машин, ожидавших проезда составов… В 1991 году здание церкви передали Екатеринбургской епархии. О возрождении церкви, о встрече с первым настоятелем храма Александром Хорунжим, я писал в СМИ в начале 30-х годов. Со временем величественная красота церкви возродилась. На рубеже тысячелетий храму придали статус архиерейского подворья, а в 2012 году - кафедрального собора. Вероятно, в 19 веке обращал внимание на этот храм прославленный уральский писатель Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. В 1878 году он останавливался рядом: в доме №37 по улице Кирова (тогда Большерудянской). Называли её так потому, что там везли «большую руду» с горы Высокой на подводах. Тогда Д.Н. Мамин-Сибиряк был начинающим писателем, зарабатывал на жизнь частными уроками. Найти работу в Нижнем Тагиле не удалось. Но развивались отношения с Марией Алексеевой (Колногоровой). Они переехали в Екатеринбург, где карьера писателя, не без помощи жены, пошла в гору. Особняк на Кирова,37, Колногоровы продали. Несколько раз дом менял своих хозяев. После революции в память о писателе улицу переименовали в Мамина-Сибиряка. Но - ненадолго. В тридцатые годы улицу переименовали в Кирова. Возможно, из-за непролетарского происхождения писателя, сына священника, религиозной борьбы, в том числе со Свято-Троицкой церковью? О писателе на доме №37 напоминает мемориальная доска. А вот фасад старинного дома давно удручает, требует ремонта. Значимость улицы Кирова (Большерудянской) подчеркивает и то, что по ней проходил первый городской демидовский водопровод. Из колодца воду качали паровыми донками в водонапорный бак. Из него вода по лиственничным трубам растекалась потребителям. Высокий статус улицы уже в советские времена подтверждает и то, что в бывшем доме купца Треухова находились райкомы ВЛКСМ, КПСС, музыкальное училище. Вот только славная история этого здания ныне погребена под развалинами. А вот дому на углу Кирова и Тагильской повезло больше: в нем проводится реконструкция, капитальный ремонт. О прошлом напоминают мемориальные плиты на красивом фасаде. Фото: Виктор Кузнецов До революции в этом здании размещалась Павло-Анатольская женская гимназия, в советские времена - школа №1 имени Н.К.Крупской. В годы Великой Отечественной войны в образовательном учреждении находился госпиталь, а её выпускники Н.П.Епимахов, Е.В.Протасов, Ю.Н.Дерябин стали Героями Советского Союза. В 1978 году школа №1 переехала в новое здание по улице Оплетина. В старых стенах образовательного учреждения одно время размещался учебно-производственный комбинат, а затем здание пустовало. Ныне здание восстанавливает индивидуальный предприниматель. Хочется верить, что образовательный профиль этого учреждения сохранится, его славная история продолжится. Продолжение следует.

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