Кадровый холод, детская агрессия, возврат выставки вооружения и революция: итоги недели в Нижнем Тагиле

Напомним, ранее полиция утверждала, что погибший сам нанес себе повреждения во время допроса в отделении. Позже, когда редакцией TagilCity.ru огласке были преданы и другие истории с кровавыми методами работы на Тельмана,40, версия посыпалась как листва под октябрьским ветром. Однако на этой неделе правоохранители сделали воистину великолепный ход, за который пиарщикам можно выразить отдельную благодарность: полиция сняла на видео, как один задержанный воришка пива бьет себя головой об стол в отделении в Нижнем Тагиле. Какое неожиданное (и своевременное) видеоподтверждение того, что задержанные и правда регулярно самостоятельно наносят себе побои! В принципе, этому можно верить: осень - тяжелое время для некоторых граждан, медики не дадут соврать. Но согласитесь, никто не способен методично в течение 3 дней избивать себя до смерти. Я не Станиславский, но увы - не верю.