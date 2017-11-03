Кадровый холод, детская агрессия, возврат выставки вооружения и революция: итоги недели в Нижнем Тагиле

Громче всего на этой неделе в Нижнем Тагиле звучали кадровые перестановки в самых разных структурах. Освободил свою должность Эдуард Губер, работавший с июня 2016 года начальником ОП №17 на Тельмана, 40. Это кадровое решение полиции во многом обусловлено историей с гибелью после трехдневного избиения местного жителя в отделении тремя сотрудниками полиции. Они сейчас под стражей, суд не удовлетворил их просьбу об отмене ареста. А вот начальник Панова, Ялунина и Быкова отделался снятием с должности. Где он продолжит работу - пока неизвестно. А где продолжат свою жизнь задержанные, предположительно превратившие последние дни жизни Станислава Головко в ад, - решит суд.
Напомним, ранее полиция утверждала, что погибший сам нанес себе повреждения во время допроса в отделении. Позже, когда редакцией TagilCity.ru огласке были преданы и другие истории с кровавыми методами работы на Тельмана,40, версия посыпалась как листва под октябрьским ветром. Однако на этой неделе правоохранители сделали воистину великолепный ход, за который пиарщикам можно выразить отдельную благодарность: полиция сняла на видео, как один задержанный воришка пива бьет себя головой об стол в отделении в Нижнем Тагиле. Какое неожиданное (и своевременное) видеоподтверждение того, что задержанные и правда регулярно самостоятельно наносят себе побои! В принципе, этому можно верить: осень - тяжелое время для некоторых граждан, медики не дадут соврать. Но согласитесь, никто не способен методично в течение 3 дней избивать себя до смерти. Я не Станиславский, но увы - не верю.
Сменились топ-менеджеры и в тагильском муниципалитете. Так, Константин Захаров вернулся на Вагонку - теперь он вновь работает на Уралвагонзаводе, заместителем гендиректора по персоналу. Его место вице-мэра по горхозяйству и строительству занял Вадим Кулик, должность главы «Службы заказчика» в свою очередь получил Сергей Бобрецов. Такие кадровые перемещения говорят об интересном развитии событий в ЖКХ Нижнего Тагила. Будем наблюдать.
Радостной новостью для Нижнего Тагила стало решение правительства: выставке вооружения быть на 100%. Дмитрий Медведев подписал распоряжение, мероприятие пройдет в городе в июне 2018 года.
О законах. Водителям Нижнего Тагила стоит внимательно смотреть на знаки (не только сейчас, а всегда, но сейчас особенно): в городе изменились правила проезда 4 перекрестков с круговым движением. Для некоторых пятница уже не задалась: очевидцы рассказывают о нескольких ДТП на этих перекрестках. Глядите в оба!
Долгожданным для водителей стало открытие Фрунзе-Космонавтов. Кстати, порадуются и жители соседних дворов, где за неделю водители превратили местность в месиво из грязи. А некоторым водителям станет спокойнее: жителям Липового тракта, которые часто переходят дорогу с детьми вне пешеходного перехода, новые лежачие не поставят. ГИБДД крайне рекомендовало взрослым пешеходам включать разум и подавать детям пример в соблюдении ПДД, ибо лежачие и пешеходные через каждые 100 метров - не панацея.
Напоследок еще раз о детках: многие из них дерутся, об этом мы уже не раз писали. А сейчас редакция TagilCity.ru подготовила советы для родителей от психологов и педагогов: что делать с детской агрессией. Материал получился любопытный и пригодится родителям детей любого возраста.
Важно: в области началась эпидемия гриппа. Это связано и с нежеланием граждан прививаться. А тем временем, в город пришли 30 000 бесплатных вакцин. Успевайте защитить себя от тяжелых последствий гриппа - привейтесь!
Куда сходить на трехдневных каникулах - рассказываем в Культобзоре. Для любителей истории - отдельная подборка интересных фактов о 100-летии революции.
Хороших первых ноябрьских выходных, и помните: зима близко! Скорее переобувайте машины (о_О если еще не сделали этого), тепло одевайтесь, готовьте лыжи и сноуборды к сезону, а также присоединяйтесь к TagilCity.ru в Telegram.
© Александра Логинова, TagilCity.ru