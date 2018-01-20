Тагильские семейки Адамс, аферы с авто и молчаливый МФЦ: итоги недели в Нижнем Тагиле

В другой тагильской семье у 20-летней женщины растут 2 ребенка-погодки. Отец младшего пожаловался на плохое содержание детей: по его словам, мать пьет, учит курить детей и периодически их бьет. Однако бабушка детей в беседе с редакцией жалуется на психическое нездоровье отца. При этом органы ранее в семье были, но ненадлежащее обращение с детьми не выявили. Сейчас семья поставлена на учет в отделе ПДН. Вопросов в истории больше, чем удается получить ответов. Почему мать протягивает детям зажженную сигарету? Где постановление на запрет посещения ребенка отцом, если родня сомневается в его здоровье? Может ли в 20 лет так выглядеть мать с нормальным образом жизни? И является ли нормальным появление двоих детей-погодок от разных отцов, ни с одним из которых в итоге дети не живут? Часть вопросов, конечно, больше относятся к моральной стороне: кто как хочет - тот так и живет. Но то, что семья имеет сложности - очевидно. И чтобы эта ситуация не нанесла вред двум маленьким детям - специалистам стоит тщательно оценить обстановку.