Тагильские семейки Адамс, аферы с авто и молчаливый МФЦ: итоги недели в Нижнем Тагиле

Сразу несколько семей попали под пристальное внимание органов опеки, отделов ПДН и полиции Нижнего Тагила. И во всех случаях имело место не самое заботливое отношение к детям дошкольного возраста.
Так, в одном из домов Вагонки обитает семья с 4 малолетними детьми. Как рассказывают неравнодушные местные жители, родители живут на детские пособия, то есть не живут, а пропивают их. Когда редакция побывала на месте, в квартире без присмотра взрослых остались 3 детей-дошколят. Любопытно, что у мамы этих ребят ранее уже отняли 2 детей. Однако женщина продолжает рожать, государство продолжает платить ей пособия. И городские службы ничего не делают для изменения условий проживания детей: они не ходят в садик и проживают в доме не с самым трезвым и чистоплотным контингентом.
В другой тагильской семье у 20-летней женщины растут 2 ребенка-погодки. Отец младшего пожаловался на плохое содержание детей: по его словам, мать пьет, учит курить детей и периодически их бьет. Однако бабушка детей в беседе с редакцией жалуется на психическое нездоровье отца. При этом органы ранее в семье были, но ненадлежащее обращение с детьми не выявили. Сейчас семья поставлена на учет в отделе ПДН. Вопросов в истории больше, чем удается получить ответов. Почему мать протягивает детям зажженную сигарету? Где постановление на запрет посещения ребенка отцом, если родня сомневается в его здоровье? Может ли в 20 лет так выглядеть мать с нормальным образом жизни? И является ли нормальным появление двоих детей-погодок от разных отцов, ни с одним из которых в итоге дети не живут? Часть вопросов, конечно, больше относятся к моральной стороне: кто как хочет - тот так и живет. Но то, что семья имеет сложности - очевидно. И чтобы эта ситуация не нанесла вред двум маленьким детям - специалистам стоит тщательно оценить обстановку.
Шумно-алкогольная история довела еще одну тагильскую семью до того, что у них забрали ребенка. Соседи пожаловались на шум, на место приехала полиция и обнаружила в пустой квартире со следами алкопати 3-летнего ребенка. Правоохранители забрали малыша и поместили в больницу, где он будет находиться до вердикта органов опеки. Матери ребенка могут сделать предупреждение или назначить штраф до 500 рублей.
Есть такая поговорка: маленькие детки - маленькие бедки. А вот до какого возраста детей можно считать маленькими? Например, 13-летние школьники и школьницы Екатеринбурга уже считают себя вполне взрослыми. И подтверждают это многочисленными фотографиями с крепким алкоголем, сигаретами и даже интимными селфи. Под словом интимными я не имею в виду декольте и миниюбки, обнаженные торсы или обтягивающие шорты. Речь в прямом смысле об интиме: девочки из Екатеринбурга делают селфи с обнаженной грудью, часто на кадрах появляются и половые органы. Также дети выкладывают скриншоты откровенных переписок с разговорами о сексе.
На этом фоне фотографии школьниц с бананами или в нижнем белье выглядят уже невинно, хотя родители девочек-припевочек и мальчиков-одуванчиков наверняка придут в ужас даже от таких кадров. А я позволю себе напомнить, что в Нижнем Тагиле год назад подобную группу уже закрыли: в ней состояли не только подростки, но и взрослые мужчины «в активном поиске». А всего несколько месяцев назад в городе началось расследование дела в отношении тагильчанина, подозреваемого в педофилии. Он делал фотографии подростков на мероприятиях, а также переписывался в соцсетях с девочками и приглашал их к себе домой, обещая им деньги или новые телефоны.
Бежать отключать интернет и забирать телефоны у детей - не панацея, кстати. Лучше всего самим оторваться от гаджетов и работы и посвятить время детям. Только не спихивая их в детские игровые комнаты, пока ужинаете в ресторане, а провести время действительно вместе.
С безобразий в отношении детей перейду к автобеспределу. Тагильский авторемонтник Александр Шепеленко уличен в нескольких случаях, когда доверенная ему для ремонта машина оказывалась разбитой в пьяном ДТП. Авто, которые должны были мирно стоять и ремонтироваться в гаражах разных районов Нижнего Тагила, были найдены разбитыми и брошенными. Пострадавших уже не менее 5 человек, сейчас они объединяют усилия, наняли адвоката для составления коллективной жалобы. Потому что ранее пострадавшим полиция отказывала в возбуждении дел - из-за отсутствия состава преступления. На минуточку: люди отдавали от 30 до 60 тысяч рублей наличкой за ремонт и детали, оставляли ключи и авто, а через некоторое время получали размотанные вкруг машины.
Единичные случаи, видимо, не вызывали у правоохра(е?)нителей вопросов, и частная собственность, пострадавшая от деяний пьяных водителей, не была поводом для заведения дел. Больше всего удивила на отказных документах подпись господина Садрисламова - врио начальника небезызвестного вагонского ОП №17, который сменил господина Губера, пониженного в должности из-за смерти Станислава Головко после трехдневного допроса. Ильдар Садрисламов назначен в 17-ое отделение в конце ноября, а уже 15 декабря он подписывает отказные документы, не найдя состава преступления в действиях Шепеленко. Серьезно? Никто не хочет учиться на ошибках своих коллег?
Интересные истории происходят и в вагонском МФЦ. Тагильчане рассказывают, что бывший сотрудник полиции Алексей Ч. регулярно спаивает неблагополучных горожан, уговаривая их отдать или обменять свою жилплощадь практически даром. И эти сделки он регулярно оформляет именно в вагонском МФЦ на проспекте Вагоностроителей. Операционисты центра даже иногда вызывают на место полицию, но говорят о связи Ч. с администрацией МФЦ, поэтому сам Ч. на сделки не приходит, если дело начинает пахнуть жареным. Сам МФЦ, кстати, на вопросы редакции о способах предотвращения мошенничества ответил сжатыми канцеляризмами.
Некоторые сложности возникают и в культурной среде Нижнего Тагила. Возрастной, но менее прибыльный для театра, нежели молодой режиссер Захарова, режиссер Вейде уже не первый год конфликтует с новым директором и коллективом Молодежного театра. Это не только мешает творческому процессу, но и в целом угрожает перспективам вагонской культуры. А так хочется, чтобы 25-ый - юбилейный - сезон ММТ прошел в мире и конструктивной деятельности.
Кстати, накануне был светлый праздник Крещение, многие жители города окунались в прорубь - кто-то из религиозных побуждений, кто-то ради оздоровительных процедур, а кто-то и вовсе ради поддержания тренда. Но тем не менее радует, что горожане выбирают такой вариант времяпрепровождения вместо пагубных развлечений.
Еще несколько вариантов отдыха в эти выходные вы можете найти в традиционном Культобзоре, потому что событий в городе запланировано предостаточно. Берегите себя и своих близких, особенно от зеленого змия. С трезвой головой живется безопаснее и честнее.
© Александра Логинова, TagilCity.ru