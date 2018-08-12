Супружеская пара из Кушвы пыталась похитить двух детей

Братьям удалось самостоятельно вырваться из рук взрослых и убежать домой. Родители обратились в полицию, которая спустя несколько дней задержала водителя и его жену. Оказалось, что семейная пара подозревала мальчиков в том, что они забросали их машину камнями. При выяснении обстоятельств было установлено, что мужчина и его жена перепутали детей и сорвались на первых встречных ребят.