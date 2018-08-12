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Posted 12 августа 2018,, 10:40

Published 12 августа 2018,, 10:40

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Супружеская пара из Кушвы пыталась похитить двух детей

12 августа 2018, 10:40
В Кушве произошёл инцидент с участием водителя иномарки, его жены и двух несовершеннолетних мальчиков. Супружеская пара пыталась увезти детей, подозревая их в нанесении повреждений автомобилю. После оказалось, что мальчики ни в чём не виноваты.

В мае 2018 года два брата 11 и 7 лет гуляли в одном из дворов Кушвы. К ним подъехала чёрная иномарка, из которой вышли водитель и его супруга, и попытались затащить детей в салон автомобиля. Произошедшее очевидцы снимали на камеру, но оказать помощь мальчикам никто не решился.

Братьям удалось самостоятельно вырваться из рук взрослых и убежать домой. Родители обратились в полицию, которая спустя несколько дней задержала водителя и его жену. Оказалось, что семейная пара подозревала мальчиков в том, что они забросали их машину камнями. При выяснении обстоятельств было установлено, что мужчина и его жена перепутали детей и сорвались на первых встречных ребят.

Как сообщают «Вечерние Ведомости», полиция после проведённой проверки отказалась возбуждать уголовное дело по статье «Самоуправство». Телесные повреждения, как следует из результатов судебно-медицинской экспертизы, детям нанесены не были. При этом родители мальчиков отмечают, что пытавшиеся затащить в автомобиль детей взрослые применяли физическую силу, а последствия от попытки похищения сохранились до сих пор.

Младший мой сын вроде ничего, а старший у невропатолога на учёте сейчас,рассказала мама мальчиков.

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#Общество#Кушва#Дети#Свердловская область#Полиция#Уголовное дело#Автомобиль#Похищение#Доследственная проверка#Взрослые
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