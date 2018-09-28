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Posted 28 сентября 2018, 17:50

Published 28 сентября 2018, 17:50

Modified 17 сентября 2022, 15:26

Updated 17 сентября 2022, 15:26

Журналист Znak.com пропала по дороге из Екатеринбурга в Челябинск

28 сентября 2018, 17:50
По дороге из Екатеринбурга в Челябинск пропала журналистка интернет-газеты Znak.com Ирина Крючкова.

Девушка уже третьи сутки не выходит на связь. Она пропала 26 сентября. Тогда же она последний раз говорила по телефону, рассказав в разговоре человеку, с которым была назначена встреча, о конфликте, произошедшем между ней и водителем автомобиля, который вез ее до пункта назначения.

По данным издания, через некоторое время она перестала отвечать на звонки, а затем ее телефон и вовсе оказался выключенным.

По предварительной версии, журналистка вызвала машину с помощью сервиса Bla-Bla-Car. По последним данным, телефон девушки находится в Челябинске.

На данный момент поиски журналистки ведут полицейские, родственники и коллеги екатеринбурженки.

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