Журналист Znak.com пропала по дороге из Екатеринбурга в Челябинск

Девушка уже третьи сутки не выходит на связь. Она пропала 26 сентября. Тогда же она последний раз говорила по телефону, рассказав в разговоре человеку, с которым была назначена встреча, о конфликте, произошедшем между ней и водителем автомобиля, который вез ее до пункта назначения.