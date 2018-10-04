1 млрд рублей будет инвестирован на очистку рек на севере Свердловской области

Цель проекта – очистка окрестных рек. Все талые, дождевые и подземные воды будут сбрасываться в карьер, на дно которого уложен бетонитовый мат, чтобы предотвратить попадание вод в почву. Далее поток будет попадать на очистные сооружения, мощность которых планируется увеличить с 150 до 400 кубометров в час. Летом 2018 года УГМК уже запустила очистные сооружения на Ново-Шемурском месторождении. Аналогичные будут установлены на Шемурском месторождении.