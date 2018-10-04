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Posted 4 октября 2018,, 09:20

Published 4 октября 2018,, 09:20

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

1 млрд рублей будет инвестирован на очистку рек на севере Свердловской области

4 октября 2018, 09:20
Директор по горному производству УГМК Григорий Рудой заявил, что предприятие планирует инвестировать 1 млрд рублей в очистку рек на севере региона, 300 млн рублей будут выделены уже в 2018 году.

Директор заповедника «Денежкин камень» Анна Квашнина подняла вопрос экологической проблемы на севере Свердловской области. В частности, в реку Шегультан впадают водотоки, в которых превышен уровень содержания алюминия, марганца, цинка и меди. В районе карьеров Шемур и Ново-Шемур находятся водосборные области рек Тальтия и Шегультан, в связи с чем общественники обвиняют УГМК в загрязнении водоемов.

Однако, по мнению представителя ФГБУ РосНИИВХ Александра Попова, причиной экологической проблемы является не УГМК, так как геологоразведочные работы ведутся в данной области с 50-х годов прошлого столетия.

Григорий Рудой заверил, что экологические нормативы на Шемурском и Ново-Шемурском месторождении не нарушаются. Кроме того, металлургическая компания разработала ряд мер по предотвращению возможных проблем, которые были одобрены Роспотребнадзором.

Цель проекта – очистка окрестных рек. Все талые, дождевые и подземные воды будут сбрасываться в карьер, на дно которого уложен бетонитовый мат, чтобы предотвратить попадание вод в почву. Далее поток будет попадать на очистные сооружения, мощность которых планируется увеличить с 150 до 400 кубометров в час. Летом 2018 года УГМК уже запустила очистные сооружения на Ново-Шемурском месторождении. Аналогичные будут установлены на Шемурском месторождении.

Рудой выразил уверенность, что проблему можно решить за 2,5 года. Всего планируется инвестировать более 1 млрд рублей в реализацию данного проекта, информируют «ЕАН».

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#Здоровье#УГМК#Очистные сооружения#Загрязнение воды#Денежкин камень#Экологический проект#Дарья Зайцева
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