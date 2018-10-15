16-летняя девочка погибла в Каменске-Уральском при невыясненных обстоятельствах

Известно, что соседи и знакомые отзываются о погибшей положительно. По их мнению, у девочки не было причин сводить счеты с жизнью. Однако на странице в социальной сети у несовершеннолетней стоял статус «влюблена», кроме того девочка состояла в скандально известной группе «Синий кит».