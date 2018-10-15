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Posted 15 октября 2018,, 01:30

Published 15 октября 2018,, 01:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

16-летняя девочка погибла в Каменске-Уральском при невыясненных обстоятельствах

15 октября 2018, 01:30
12 октября в Каменске-Уральском труп 16-летней девочки обнаружил ее опекун.

12 октября вечером в селе Троицкое был обнаружен труп 16-летней десятиклассницы. Девочку обнаружил дядя, который является ее опекуном. Она находилась у себя дома. Во рту у несовершеннолетней был пакет, а рядом с телом – баллончик освежителя воздуха.

По предварительной информации от медиков, девочка задохнулась. Как сообщает Кu66.ru, правоохранительные органы отказались прокомментировать трагедию.

Известно, что соседи и знакомые отзываются о погибшей положительно. По их мнению, у девочки не было причин сводить счеты с жизнью. Однако на странице в социальной сети у несовершеннолетней стоял статус «влюблена», кроме того девочка состояла в скандально известной группе «Синий кит».

В настоящий момент обстоятельства произошедшего выясняются.

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#Происшествия#Каменск-Уральский#Свердловская область#Смерть#Полиция#Опекунство#Несовершеннолетняя#Дарья Зайцева
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