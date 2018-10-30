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Posted 30 октября 2018,, 11:28

Published 30 октября 2018,, 11:28

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Тагильчанка обвиняет в избиении и оказании давления следователей отдела полиции №21

30 октября 2018, 11:28
Жительница Нижнего Тагила сообщила о том, что подверглась давлению и физическому насилию в отделении полиции №21.

Жительница Нижнего Тагила обратилась в следственный комитет. Женщина рассказала, что в сентябре 2018 года в отделе полиции два следователя, один из которых был из Екатеринбурга, требовали, чтобы тагильчанка дала показания против бывшего молодого человека. Со слов заявительницы, сотрудники полиции кричали, угрожали и даже ударили по лицу. Под давлением женщина подписала все документы.

Сотрудники регионального управления СКР подтвердили факт обращения от гражданки в следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила. В настоящий момент организована проверка, информирует ЕАН.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Насилие#Расследование#Заявление#СКР#Дарья Зайцева
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