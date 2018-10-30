Тагильчанка обвиняет в избиении и оказании давления следователей отдела полиции №21

Posted 30 октября 2018,, 11:28
Published 30 октября 2018,, 11:28
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Жительница Нижнего Тагила обратилась в следственный комитет. Женщина рассказала, что в сентябре 2018 года в отделе полиции два следователя, один из которых был из Екатеринбурга, требовали, чтобы тагильчанка дала показания против бывшего молодого человека. Со слов заявительницы, сотрудники полиции кричали, угрожали и даже ударили по лицу. Под давлением женщина подписала все документы.
Сотрудники регионального управления СКР подтвердили факт обращения от гражданки в следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила. В настоящий момент организована проверка, информирует ЕАН.