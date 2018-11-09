Полковник УМВД может стать главой Орджоникидзевского района Екатеринбурга

По словам спикера гордумы Екатеринбурга Игоря Володина, именно он рекомендовал мэру Александру Высокинскому кандидатуру начальника отдела полиции № 8 УМВД РФ Верх-Исетского района Екатеринбурга полковник Романа Кравченко. По мнению Володина, Кравченко «кристально честный и очень работоспособный» человек, который длительное время работал в Орджоникидзевском районе и «прекрасно» его знает.