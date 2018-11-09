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Posted 9 ноября 2018,, 11:49

Published 9 ноября 2018,, 11:49

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Полковник УМВД может стать главой Орджоникидзевского района Екатеринбурга

9 ноября 2018, 11:49
Экс-начальник отдела полиции №8 УМВД РФ Екатеринбурга полковник Роман Кравченко может стать главой Орджоникидзевского района.

По словам спикера гордумы Екатеринбурга Игоря Володина, именно он рекомендовал мэру Александру Высокинскому кандидатуру начальника отдела полиции № 8 УМВД РФ Верх-Исетского района Екатеринбурга полковник Романа Кравченко. По мнению Володина, Кравченко «кристально честный и очень работоспособный» человек, который длительное время работал в Орджоникидзевском районе и «прекрасно» его знает.

Депутат добавил, что решение о назначении полковника УМВД будет принято главой Екатеринбурга на следующей неделе.

В настоящий момент Полковник Кравченко уже уволился с прежнего места работы. Временно исполняющим обязанности начальника ОП №8 назначен майор Роман Шапошников, сообщают «Ведомости Урал».

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#Политика#Новости УрФО#Полиция#Глава#Александр Высокинский#Екатеринбург#Игорь Володин
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