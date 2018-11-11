Пешеход был сбит насмерть ночью на неосвещенном участке дороги в Нижнем Тагиле

Posted 11 ноября 2018, 05:40
Published 11 ноября 2018, 05:40
Modified 18 июня 2022, 20:04
Updated 18 июня 2022, 20:04
11 ноября в 2:30 в Нижнем Тагиле произошел наезд на пешехода. Водитель автомобиля Deawoo Nexia, направляясь со стороны улицы Кулибина в сторону улицы Фестивальная, возле дома №13 на Восточном шоссе допустил наезд на мужчину 1971 года рождения. Пешеход находился на проезжей части дороги, вне пешеходного перехода, не имея на одежде светоотражающих элементов. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.
Водитель автомобиля получил незначительную травму, ему назначено амбулаторное лечение. Процедура освидетельствования подтвердила, что водитель в момент наезда был трезв.
На место ДТП прибыли сотрудники ДПС, которые произвели осмотр транспортного средства и места происшествия, а также установили личности водителя и погибшего пешехода, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.