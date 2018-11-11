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Posted 11 ноября 2018, 05:40

Published 11 ноября 2018, 05:40

Modified 18 июня 2022, 20:04

Updated 18 июня 2022, 20:04

Пешеход был сбит насмерть ночью на неосвещенном участке дороги в Нижнем Тагиле

11 ноября 2018, 05:40
11 ноября около 2:30 на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле пешеход погиб под колесами автомобиля марки Deawoo Nexia.

11 ноября в 2:30 в Нижнем Тагиле произошел наезд на пешехода. Водитель автомобиля Deawoo Nexia, направляясь со стороны улицы Кулибина в сторону улицы Фестивальная, возле дома №13 на Восточном шоссе допустил наезд на мужчину 1971 года рождения. Пешеход находился на проезжей части дороги, вне пешеходного перехода, не имея на одежде светоотражающих элементов. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

Водитель автомобиля получил незначительную травму, ему назначено амбулаторное лечение. Процедура освидетельствования подтвердила, что водитель в момент наезда был трезв.

На место ДТП прибыли сотрудники ДПС, которые произвели осмотр транспортного средства и места происшествия, а также установили личности водителя и погибшего пешехода, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

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#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Пешеход#Водитель#Восточное шоссе#ДПС#Смертельное дтп
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