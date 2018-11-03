Пешеход получил переломы ног в результате ДТП в Верхней Салде
Сегодня, 09:40ПроисшествияФото: Vsalde.ru
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В Верхней Салде 2 ноября на пешеходном переходе 24-летний водитель ВАЗ-2109 сбил пешехода.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
Пострадавший 68-летний мужчина передвигался по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пожилой салдинец был госпитализирован в больницу с переломами ног.
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Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Верхнесалдинский» проводят проверку по факту случившегося ДТП, предает Vsalde.ru.
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