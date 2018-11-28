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Posted 28 ноября 2018,, 07:06

Published 28 ноября 2018,, 07:06

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Административное дело возбуждено из-за нарушений закупки свердловской филармонией

28 ноября 2018, 07:06
Прокуратура возбудила административное дело, обнаружив нарушения в проведении закупки по обследованию технического состояния дома в Екатеринбурге на улице Карла Либкнехта, 40, осуществляемой свердловской филармонией.

Проект нового концертного зала филармонии, для строительства которого понадобиться снести многоквартирный дом на улице Карла Либкнехта, 40 в Екатеринбурге, проверяет прокуратура. Выявлено нарушение в проведении закупки по организации технического обследования дома на предмет пожарной безопасности. Нарушение связано с публикацией информации о заключенных договорах в единой информационной системе. Прокуратура вынесла представление об устранении недочетов, а также о возбуждении административного дела.

Сам факт проведения закупки признан законным на основании того, что филармония является собственником пяти квартир в данном доме, сообщает ИА «Политсовет».

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#Общество#Новости УрФО#Строительство#Административное правонарушение#Закупки#Снос#Обследование#Филармония#Екатеринбург
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