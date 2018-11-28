Административное дело возбуждено из-за нарушений закупки свердловской филармонией

Проект нового концертного зала филармонии, для строительства которого понадобиться снести многоквартирный дом на улице Карла Либкнехта, 40 в Екатеринбурге, проверяет прокуратура. Выявлено нарушение в проведении закупки по организации технического обследования дома на предмет пожарной безопасности. Нарушение связано с публикацией информации о заключенных договорах в единой информационной системе. Прокуратура вынесла представление об устранении недочетов, а также о возбуждении административного дела.