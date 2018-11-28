Звание «Заслуженный предприниматель» может появиться в Свердловской области

Posted 28 ноября 2018,, 08:11
Published 28 ноября 2018,, 08:11
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Звание будет присваиваться за особые заслуги и выдающиеся достижения в развитии Свердловской области в повышении инвестиционной привлекательности, развитии ГПЧ, освоении и внедрении передовых технологий, развитии коопераций, обеспечение качества товара. Иностранцы, работающие в регионе не менее 10 лет, также могут расчитывать на присвоение звания.
Для награждения лучших предпринимателей разработан нагрудный знак. Спикер областного парламента Людмила Бабушкина заявила о своей уверенности в том, что 18 декабря на пленарном заседании депутаты поддержат проект, так как «роль малого и среднего бизнеса ежегодно растет», а предприниматели приносят до 50% местного бюджета, сообщает ЕАН.