Екатеринбург из-за скандала с зарплатой Высокинского назвал других дорогих мэров

В Тюмени на содержание главы города заложено 6 млн 500 тысяч рублей, в Челябинске – 5 млн 500 тысяч рублей, Перми – 4 млн 700 тысяч рублей, в Новосибирске – 4 млн 260 тысяч рублей, в Казани – 4 млн 240 тысяч рублей. На последнем месте оказался Высокинский, расходы уральской столицы на его содержание составят 4 млн рублей, сообщает ЕАН.