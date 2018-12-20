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Posted 20 декабря 2018,, 15:59

Published 20 декабря 2018,, 15:59

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Екатеринбург из-за скандала с зарплатой Высокинского назвал других дорогих мэров

20 декабря 2018, 15:59
Администрация Екатеринбурга сообщила, что зарплата Высокинского меньше, чем у других мэров крупных городов России. В 2019 году на зарплату главе уральской столицы выделят 4 миллиона 36 тысяч рублей.

Администрация столицы Урала опубликовала размер расходов, которые будут направлены в 2019 году на содержание мэров крупных городов. Помимо Екатеринбурга, в рейтинге опубликованы финансы главы Тюмени, Челябинска, Перми, Новосибирска, Казани. По итогам статистических данных, наименьшую сумму получает Александр Высокинский.

В Тюмени на содержание главы города заложено 6 млн 500 тысяч рублей, в Челябинске – 5 млн 500 тысяч рублей, Перми – 4 млн 700 тысяч рублей, в Новосибирске – 4 млн 260 тысяч рублей, в Казани – 4 млн 240 тысяч рублей. На последнем месте оказался Высокинский, расходы уральской столицы на его содержание составят 4 млн рублей, сообщает ЕАН.

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