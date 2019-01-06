Пять смертей в результате пожаров: сотрудники МЧС Нижнего Тагила проводят рейды

В новогодние праздники нагрузка на электросеть увеличивается — гирлянды, телевизор, компьютеры и множество других электроприборов включаются одновременно (хорошо, если не более трех в одну розетку, как полагается). Это может привести к перегрузке электросети, нагреву проводника, и как следствие к пожару. К тому же результату ведет эксплуатация неисправных электроприборов или использование нагревательных приборов вблизи горючих предметов и материалов. Ну и конечно, важно не оставлять без присмотра включенное в сеть электрооборудование и затопленные печи,отметили в ОНД и ПР г. Нижний Тагил и ГГО.