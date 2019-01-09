Лишил компенсации за отпуск: коммерсант из Богдановича заплатит 10 тыс. руб. штрафа

В отношении руководителя коммерческой организации было возбуждено уголовное дело. Во время следствия подозреваемый возместил причиненный истице ущерб в полной мере. Коммерсант направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему судебного штрафа. Учитывая обстоятельства дела, суд принял решение о прекращении уголовного дела и назначении директору организации штрафа в размере 10 тысяч рублей, сообщает Следственное управление СК РФ по Свердловской области.