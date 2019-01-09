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Posted 9 января 2019,, 10:47

Published 9 января 2019,, 10:47

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Лишил компенсации за отпуск: коммерсант из Богдановича заплатит 10 тыс. руб. штрафа

9 января 2019, 10:47
Коммерсант из Богдановича заплатит 10 тысяч рублей штрафа за нарушение трудового законодательства в отношении своей сотрудницы.

В Следственный комитет Свердловской области обратилась жительница Богдановича, которая работала бухгалтером в одной коммерческой организации. Женщина заявила, что в 2017 году она решила уволиться с работы. Директор компании отказался выплатить сотруднице компенсацию в размере 116 тысяч рублей, полагающуюся ей за неиспользованный отпуск.

В отношении руководителя коммерческой организации было возбуждено уголовное дело. Во время следствия подозреваемый возместил причиненный истице ущерб в полной мере. Коммерсант направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему судебного штрафа. Учитывая обстоятельства дела, суд принял решение о прекращении уголовного дела и назначении директору организации штрафа в размере 10 тысяч рублей, сообщает Следственное управление СК РФ по Свердловской области.

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#Общество#Свердловская область#Компенсация#СКР#Коммерсант#Богдановический район
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