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Posted 11 января 2019,, 05:44

Published 11 января 2019,, 05:44

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Карантин по гриппу и ОРВИ объявлен в больнице №40 Екатеринбурга

11 января 2019, 05:44
С 10 января в ГКБ №40 Екатеринбурга объявлен карантин по гриппу и ОРВИ.

Сотрудники медучреждения сообщили, что карантин связан с тем, что в столице Урала превышен уровень заболеваемости респираторными заболеваниями.

С 10 января посетителям запрещено навещать больных. Карантин будет длиться до особого распоряжения.

Чтобы не заболеть, медики рекомендуют екатеринбуржцам надевать специальные макси при посещении общественных мест, сообщается на Официальном сайте ГКБ №40.

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#Новости УрФО#Больница#Грипп#Здоровье#Пациенты#ОРВИ#Карантин
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