Карантин по гриппу и ОРВИ объявлен в больнице №40 Екатеринбурга

Posted 11 января 2019,, 05:44
Published 11 января 2019,, 05:44
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Сотрудники медучреждения сообщили, что карантин связан с тем, что в столице Урала превышен уровень заболеваемости респираторными заболеваниями.
С 10 января посетителям запрещено навещать больных. Карантин будет длиться до особого распоряжения.
Чтобы не заболеть, медики рекомендуют екатеринбуржцам надевать специальные макси при посещении общественных мест, сообщается на Официальном сайте ГКБ №40.