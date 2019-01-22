29 января родителей первоклашек школы №100 в Нижнем Тагиле ждут на первое собрание

Приём заявлений в школу №100, как и в другие образовательные учреждения Нижнего Тагила, начнётся 1 февраля. Родители первоклассников смогут подать заявку в электронном виде через госуслуги или портал образовательных услуг Свердловской области. Также документы будут принимать очно в МФЦ и самих образовательных учреждениях города.