Средний прожиточный минимум снизился на 455 руб. в Свердловской области за 2018 год

Posted 7 февраля 2019, 15:45
Published 7 февраля 2019, 15:45
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
В первом квартале сумма прожиточного минимума составляла 10 тысяч 301 рубль, во втором квартале она выросла до 10 тысяч 672 рублей. В третьем квартале сумма понизилась до 10 тысяч 656 рублей. На четвертый квартал 2018 года сумма прожиточного минимума составила 10 тысяч 217 рублей.
Расчет суммы состоит из минимального продуктового набора (4 тысячи 794 рублей), прочих услуг (2 тысячи 373 рубля), платежей и сборов (667 рублей), непродовольственных товаров (2 тысячи 382 рубля).
Для работающих жителей Среднего Урала минимум составил 10 тысяч 933 рубля, для несовершеннолетних граждан – 10 тысяч 415 рублей, пенсионеров – 8 тысяч 477 рублей. Данные предоставило статистическое ведомство Свердловской области.