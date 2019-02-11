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Posted 11 февраля 2019, 14:31

Published 11 февраля 2019, 14:31

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Корректировки внесены в проекты благоустройства дворов в Нижнем Тагиле

11 февраля 2019, 14:31
На выездном совещании, проведенном 11 февраля первым заместителем главы администрации Нижнего Тагила Вячеславом Горячкиным, были рассмотрены вопросы корректировки проектов по благоустройству дворов.

Жители дворов по улицам Газетная, 41 и Первомайская, 31 в ходе выездного совещания предложили ряд корректировок, которые были внесены в проекты благоустройства территорий.

На дворовые территории также выезжали специалисты управляющей компании, проектной организации; руководство управлений городским хозяйством, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства.

Приходится регулировать эти вопросы очень быстро, потому что сезон строительный скоро начнется, а приступать к работам можно только после окончательного согласования и утверждения проектов, отметил Вячеслав Горячкин.

В 2019 году в Нижнем Тагиле пройдет реконструкция пяти дворов и двух общественных территорий. На благоустройство дворов выделен 131 млн рублей, на две общественные территории – сквер «Пионерский» и территорию ТОС «Пограничный» выделено 98 млн рублей. Работы должны начаться в середине мая 2019 года, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

#Общество#Нижний Тагил#Благоустройство#Проект#Вячеслав Горячкин#Дворы
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