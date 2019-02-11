Корректировки внесены в проекты благоустройства дворов в Нижнем Тагиле

В 2019 году в Нижнем Тагиле пройдет реконструкция пяти дворов и двух общественных территорий. На благоустройство дворов выделен 131 млн рублей, на две общественные территории – сквер «Пионерский» и территорию ТОС «Пограничный» – выделено 98 млн рублей. Работы должны начаться в середине мая 2019 года, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.