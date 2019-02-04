Тагильчане выбрали для благоустройства сквер Нижне-Выйский, парки Бондина и Победы

В течение трех недель тагильчане выбирали территории для улучшения. По итогам голосования лидирует парк культуры и отдыха имени Бондина, территория набрала 17,11% голосов. На втором месте парк Победы (15,29%), который находится на ГГМ, третье место занимает сквер Нижне-Выйский (14,27%).

Всего в голосовании приняли участие 8 502 жителей Нижнего Тагила. С 16 по 25 февраля тагильчанам предстоит выбрать одну территорию для благоустройства. На официальном сайте Нижнего Тагила в момент голосования появятся дизайн-проекты сквера Нижне-Выйского, парков Победы и Бондина.

Окончательный выбор территории для благоустройства в 2020 году сделает областная межведомственная комиссия. Об этом сказал вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин.