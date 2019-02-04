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Тагильчане выбрали для благоустройства сквер Нижне-Выйский, парки Бондина и Победы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане выбрали для благоустройства сквер Нижне-Выйский, парки Бондина и Победы

Сегодня, 17:19ОбществоФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
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