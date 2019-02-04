Тагильчане выбрали для благоустройства сквер Нижне-Выйский, парки Бондина и Победы
Среди общественных территорий Нижнего Тагила в тройку лидеров для благоустройства вошли Парк имени Бондина, парк Победы на ГГМ и сквер Нижне-Выйский. Лидер определится по итогам голосования, которое пройдет с 16 по 25 февраля.
В течение трех недель тагильчане выбирали территории для улучшения. По итогам голосования лидирует парк культуры и отдыха имени Бондина, территория набрала 17,11% голосов. На втором месте парк Победы (15,29%), который находится на ГГМ, третье место занимает сквер Нижне-Выйский (14,27%).
Всего в голосовании приняли участие 8 502 жителей Нижнего Тагила. С 16 по 25 февраля тагильчанам предстоит выбрать одну территорию для благоустройства. На официальном сайте Нижнего Тагила в момент голосования появятся дизайн-проекты сквера Нижне-Выйского, парков Победы и Бондина.
Окончательный выбор территории для благоустройства в 2020 году сделает областная межведомственная комиссия. Об этом сказал вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин.
Итоги голосования подвели 4 февраля на заседании общественной комиссии по обеспечению и реализации муниципальной программы «Формирование городской среды на 2017-2022 годы», информирует пресс-служба администрации города.
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