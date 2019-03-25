Депутат Тюменской облдумы стал вице-губернатором Свердловской области

В Москве Чемезов заступил на должность вице-президента ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», где отвечал за отношения компании с органами власти. В 2006 году организация решила создать филиал в Тюмени, и Чемезов снова вернулся в город. Таким образом, на должности вице-президента ТНК-ВР он пробыл до 2013 года.