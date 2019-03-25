Депутат Тюменской облдумы стал вице-губернатором Свердловской области

Posted 25 марта 2019,, 16:32
Published 25 марта 2019,, 16:32
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
25 марта Чемезов был представлен аппарату губернатора региона Евгения Куйвашева. Информацию об этом подтвердил «Нашему городу» источник, близкий к правительству региона.
В новой должности Чемезов будет заниматься делами территориального развития и цифровизации региона, а также займется курированием вопросов, которыми ранее занимался Александр Высокинский.
Чемезов родился в 1964 году в Свердловске. Рос и учился в Краснотурьинске. В Тюмень будущий депутат приехал для поступления в мединститут, после чего работал в Тюменской областной клинической психиатрической больнице.
В политику Чемезов пришел в 1990 году, когда стал депутатом Ханты-Мансийска, до 1998 года работал гендиректором Фонда обязательного медстрахования ХМАО.
В Тюмень чиновник вернулся в 2004 году после просьбы главы региона Сергея Собянина и стал первым замгубернатора, но через год переехал в столицу России, где Собянин был назначен на должность главы администрации президента.
В Москве Чемезов заступил на должность вице-президента ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», где отвечал за отношения компании с органами власти. В 2006 году организация решила создать филиал в Тюмени, и Чемезов снова вернулся в город. Таким образом, на должности вице-президента ТНК-ВР он пробыл до 2013 года.
В 2013 году компания перестала существовать, и чиновник создал свою организацию «Партиком», которая и в настоящий момент является его основным активом.
Депутатом Тюменской облдумы Олег Чемезов является с 2008 года.