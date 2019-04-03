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Posted 3 апреля 2019, 07:44

Published 3 апреля 2019, 07:44

Modified 17 сентября 2022, 15:55

Updated 17 сентября 2022, 15:55

Водитель из Нижнего Тагила пойман с показателем алкоголя в 6 раз выше нормы

Водитель из Нижнего Тагила пойман с показателем алкоголя в 6 раз выше нормы

3 апреля 2019, 07:44
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила утром 3 апреля поймали пьяного водителя в районе дома по адресу Верхняя Черепанова, 1. 24-летний тагильчанин находился в состоянии сильного опьянения - показатель алкоголя в выдыхаемом воздухе был у него в 6 раз выше нормы.

Совершающую странные манёвры Lada Priora заметили тагильчане около часа ночи в районе Александровского пассажа - машину заносило в разные стороны. Очевидцы сообщили об этом в ГИБДД. Дежурный экипаж выехал по указанному адресу, однако автомобиля там уже не было. Госавтоинспекторы начали проверять близлежащие дворы и ГСК, но машину найти не удалось. Ближе к 6 утра об автомобиле с нетрезвым водителем за рулём сообщили жители Выи.

По словам очевидцев, водитель сопротивления при задержании не оказывал, однако самостоятельно выйти из машины сразу не смог. На 24-летнего тагильчанина составили протокол об административном нарушении, машину эвакуировали на штрафстоянку. Мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на три года.

ГИБДД просит тагильчан сообщать о нетрезвых водителях по телефону дежурной части 47-70-01. Звонки принимаются круглосуточно.

4 июня 2018 года Daewoo Nexia с пьяным водителем за рулём протаранила маршрутку на Сибирском тракте. В результате ДТП пострадало 20 человек, трое из них были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

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