Водитель из Нижнего Тагила пойман с показателем алкоголя в 6 раз выше нормы

Совершающую странные манёвры Lada Priora заметили тагильчане около часа ночи в районе Александровского пассажа - машину заносило в разные стороны. Очевидцы сообщили об этом в ГИБДД. Дежурный экипаж выехал по указанному адресу, однако автомобиля там уже не было. Госавтоинспекторы начали проверять близлежащие дворы и ГСК, но машину найти не удалось. Ближе к 6 утра об автомобиле с нетрезвым водителем за рулём сообщили жители Выи.