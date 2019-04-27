Екатеринбуржец подделал документы для того, чтобы взять в кредит 525 тысяч

Posted 27 апреля 2019, 05:32
Published 27 апреля 2019, 05:32
Modified 24 декабря, 18:07
Updated 24 декабря, 18:07
Мужчина вступил в сговор с тремя сообщниками для получения денег в банке. Для этого мужчины, чьи личности правоохранителями не установлены, подготовили документы для предоставления в банк, в том числе справку о доходах, и внесли в трудовую книжку осужденного сведения, несоответствующие действительности.
В банке мужчина получил кредит на сумму 525 тысяч рублей. Деньгами он вместе с соучастниками преступления распорядился по своему усмотрению.
Подсудимый не признал свою вину, сославшись на то, что ему действительно были нужны деньги, а подельники обманули его. Однако в ходе следствия было установлено, что мужчина взял кредиты еще в нескольких банках.
За мошенничество суд приговорил екатеринбуржца к 480 часам обязательных работ.