tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 апреля 2019, 05:32

Published 27 апреля 2019, 05:32

Modified 24 декабря, 18:07

Updated 24 декабря, 18:07

Екатеринбуржец подделал документы для того, чтобы взять в кредит 525 тысяч

27 апреля 2019, 05:32
Житель Екатеринбурга предоставил в банк поддельные документы для того, чтобы получить кредит в 525 тысяч рублей. Суд приговорил его к 480 часам обязательных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Мужчина вступил в сговор с тремя сообщниками для получения денег в банке. Для этого мужчины, чьи личности правоохранителями не установлены, подготовили документы для предоставления в банк, в том числе справку о доходах, и внесли в трудовую книжку осужденного сведения, несоответствующие действительности.

В банке мужчина получил кредит на сумму 525 тысяч рублей. Деньгами он вместе с соучастниками преступления распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый не признал свою вину, сославшись на то, что ему действительно были нужны деньги, а подельники обманули его. Однако в ходе следствия было установлено, что мужчина взял кредиты еще в нескольких банках.

За мошенничество суд приговорил екатеринбуржца к 480 часам обязательных работ.

#Общество#Новости УрФО#Деньги#Мошенничество#Кредит
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика