Оренбуржца оштрафовали за сообщение о бомбе в самолете из Нижнего Тагила

Posted 8 мая 2019, 10:53
Published 8 мая 2019, 10:53
Modified 17 сентября 2022, 16:02
Updated 17 сентября 2022, 16:02
Осенью 2018 года оренбуржец позвонил по номеру «112» и сообщил о «гипероружии». Также он сказал, что готовится взрыв аэропорта Оренбурга. Для этой цели, по словам мужчины, из Нижнего Тагила вылетел самолет с бомбой.
Правоохранительные органы проверили информацию о готовившемся теракте и установили, что сведения ложные.
Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, вследствие чего ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.