Оренбуржца оштрафовали за сообщение о бомбе в самолете из Нижнего Тагила

Пьяный житель Оренбурга позвонил в службу спасения и сообщил, что из Нижнего Тагила вылетел самолет с бомбой. За ложное сообщение о подготовке теракта мужчине назначили штраф в 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Ленинского райсуда Оренбурга.

Осенью 2018 года оренбуржец позвонил по номеру «112» и сообщил о «гипероружии». Также он сказал, что готовится взрыв аэропорта Оренбурга. Для этой цели, по словам мужчины, из Нижнего Тагила вылетел самолет с бомбой. Правоохранительные органы проверили информацию о готовившемся теракте и установили, что сведения ложные. Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, вследствие чего ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Материалы по теме 6,3 млн рублей потратит Екатеринбург на поиск и обезвреживание бомб В Нижнем Тагиле из-за сообщения о бомбе эвакуирован ТРЦ Depo Метро Екатеринбурга оштрафовали за муляж бомбы от ФСБ