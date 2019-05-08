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Posted 8 мая 2019, 10:53

Published 8 мая 2019, 10:53

Modified 17 сентября 2022, 16:02

Updated 17 сентября 2022, 16:02

Оренбуржца оштрафовали за сообщение о бомбе в самолете из Нижнего Тагила

8 мая 2019, 10:53
Пьяный житель Оренбурга позвонил в службу спасения и сообщил, что из Нижнего Тагила вылетел самолет с бомбой. За ложное сообщение о подготовке теракта мужчине назначили штраф в 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Ленинского райсуда Оренбурга.

Осенью 2018 года оренбуржец позвонил по номеру «112» и сообщил о «гипероружии». Также он сказал, что готовится взрыв аэропорта Оренбурга. Для этой цели, по словам мужчины, из Нижнего Тагила вылетел самолет с бомбой.

Правоохранительные органы проверили информацию о готовившемся теракте и установили, что сведения ложные.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, вследствие чего ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Суд#Штраф#Самолет#Оренбург#Теракт
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