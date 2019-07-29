Под Каменском-Уральским утонул 13-летний подросток

Они прыгали с небольшого деревянного пирса, а так как пруд это бывший карьер с катакомбами глубина там местами от 4 до 16 метров. Муж нырял искал и сказал, что там уши закладывает, и водоросли ноги путают. Парень просто не мог выбраться, скорее всего, рассказали изданию очевидица.