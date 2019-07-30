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Posted 30 июля 2019, 07:23

Published 30 июля 2019, 07:23

Modified 24 декабря 2024, 18:08

Updated 24 декабря 2024, 18:08

Стали известны сведения об участниках стрельбы в магазине игрушек в Екатеринбурге

30 июля 2019, 07:23
На магазин игрушек в Екатеринбурге напали двое детей 8 и 12 лет, один из них состоит на учете в МВД за кражи и самовольные уходы, сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Восьмилетний мальчик воспитывается в полной семье с пятью детьми, он третий ребенок. Все проживают в двухкомнатной квартире. Ранее мальчик не привлекался за правонарушения и не состоял на учете в МВД.

Его товарищ, который поднял игрушечный пистолет на продавца, состоит на учете в МВД. Он неоднократно уходил из дома и совершал кражи. 30-летняя мать ребенка говорит, что не может справиться с сыном, поэтому неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Напомним, что 29 июля инцидент произошел после того, как продавец в магазине заподозрила мальчиков в краже.

В настоящий момент правоохранители готовят материалы случившегося для отправки в подразделение по делам несовершеннолетних.

#Общество#Новости УрФО#Дети#Нападение#Магазины#Разбойное нападение#Екатеринбург
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