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Posted 19 августа 2019, 05:42

Published 19 августа 2019, 05:42

Modified 17 сентября 2022, 16:18

Updated 17 сентября 2022, 16:18

НТКРЗ выставил на продажу детский сад с новой ценой

НТКРЗ выставил на продажу детский сад с новой ценой

19 августа 2019, 05:42
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Детский сад № 171 снова выставлен на продажу, на этот раз по цене 9,1 миллиона рублей, сообщил арбитражный управляющий НАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод», которому принадлежит учебное учреждение, Фарид Шагалиев.

Согласно условию торгов, желающим приобрести здание детского сада необходимо подать заявку и внести 20% задатка от начальной цены. В случае, если торги на состоятся, каждые семь дней будет происходить снижение цены на 10%.

Как ранее сообщал TagilCity.ru, о намерении приобрести детский сад заявляла администрация Нижнего Тагила — чтобы сохранить дошкольное учреждение для Нижнего Тагила. Для этого были пересмотрены параметры бюджета. Объект выставлен на продажу с обременением, что усложняет его переформатирование для нового собственника. Ранее НТКРЗ безуспешно пытался продать детский сад 18,3 млн рублей. В конце июля совет директоров завода принял решение снизить цену.

Напомним, Нижнетагильский котельно-радиаторный завод являлся одним из крупнейших чугонолитейных предприятий страны, выпускавшим радиаторы отопления, канализационное оборудование и тормозные колодки для локомотивов. Однако в 2018 году оно было признан банкротом. В июле 2019-го банкротом признала себя также «дочка» завода — ООО «НТКРЗ». В мае предприятие продало принадлежавшее ему здание общежития, в котором проживало более 120 человек

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#НТКРЗ#Торги#Детские сады
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