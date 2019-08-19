НТКРЗ выставил на продажу детский сад с новой ценой

Posted 19 августа 2019, 05:42
Published 19 августа 2019, 05:42
Modified 17 сентября 2022, 16:18
Updated 17 сентября 2022, 16:18
Согласно условию торгов, желающим приобрести здание детского сада необходимо подать заявку и внести 20% задатка от начальной цены. В случае, если торги на состоятся, каждые семь дней будет происходить снижение цены на 10%.
Как ранее сообщал TagilCity.ru, о намерении приобрести детский сад заявляла администрация Нижнего Тагила — чтобы сохранить дошкольное учреждение для Нижнего Тагила. Для этого были пересмотрены параметры бюджета. Объект выставлен на продажу с обременением, что усложняет его переформатирование для нового собственника. Ранее НТКРЗ безуспешно пытался продать детский сад 18,3 млн рублей. В конце июля совет директоров завода принял решение снизить цену.
Напомним, Нижнетагильский котельно-радиаторный завод являлся одним из крупнейших чугонолитейных предприятий страны, выпускавшим радиаторы отопления, канализационное оборудование и тормозные колодки для локомотивов. Однако в 2018 году оно было признан банкротом. В июле 2019-го банкротом признала себя также «дочка» завода — ООО «НТКРЗ». В мае предприятие продало принадлежавшее ему здание общежития, в котором проживало более 120 человек