НТКРЗ выставил на продажу детский сад с новой ценой

Напомним, Нижнетагильский котельно-радиаторный завод являлся одним из крупнейших чугонолитейных предприятий страны, выпускавшим радиаторы отопления, канализационное оборудование и тормозные колодки для локомотивов. Однако в 2018 году оно было признан банкротом. В июле 2019-го банкротом признала себя также «дочка» завода — ООО «НТКРЗ». В мае предприятие продало принадлежавшее ему здание общежития, в котором проживало более 120 человек