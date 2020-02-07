В Екатеринбурге директор компании-застройщика осужден за мошенничество на 10 млн руб

В 2014 году с кооперативом и ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного строительства» были заключены договора паенакоплений для покупки 43 квартир и одной секции дома, а в декабре 2015 года и марте 2016 года — государственные контракты на финансирование строительства 45 квартир в третьей секции дома. Квартиры должны были быть переданы по государственным и региональным программам, в том числе детям-сиротам.