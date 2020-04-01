В Свердловской области на время пандемии бизнесу сделают перерасчет за ТКО

Руководитель ООО «Компании «Рифей» Федор Потапов подчеркнул, что кроме общего сокращения доходов, предприятиям не придется оплачивать услуги по обращению с отходами. Для тех работодателей, что включены в перечень, перерасчет будет сделан автоматически. Если это не произойдет, но предприятие было остановлено, то нужно обратиться на горячую линию или через сайт компании с помощью формы обратной связи.