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Posted 1 апреля 2020,, 11:50

Published 1 апреля 2020,, 11:50

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

В Свердловской области на время пандемии бизнесу сделают перерасчет за ТКО

1 апреля 2020, 11:50
Региональный оператор «Рифей» сделает перерасчет за ТКО юридическим лицам, работающим в Свердловской области, на время пандемии, сообщает пресс-служба компании.

Список категорий предприятий отражен в Указе Президента РФ, а также в локальных нормативных актах региона.

Так, сторнирование будет отражаться в платежных документах у библиотек, музеев, образовательных учреждений, салонов красоты, парикмахерских и других организаций, которые прекратили работу в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.

Руководитель ООО «Компании «Рифей» Федор Потапов подчеркнул, что кроме общего сокращения доходов, предприятиям не придется оплачивать услуги по обращению с отходами. Для тех работодателей, что включены в перечень, перерасчет будет сделан автоматически. Если это не произойдет, но предприятие было остановлено, то нужно обратиться на горячую линию или через сайт компании с помощью формы обратной связи.

Данное решение поможет частично снизить расходы предприятий в условиях сложной экономической ситуации.

Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии компании 8-800-234-02-43. Направить заявление с приложением необходимых документов можно через форму обратной связи на сайте компании http://rif.ecotko.ru/callback-full/.

Неделя с 30 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочей. В этот период разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, а также предприятиям, которые не могут остановить производство.

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