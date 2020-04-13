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Posted 13 апреля 2020, 14:56

Published 13 апреля 2020, 14:56

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Полная изоляция, день тринадцатый. Что происходит в Нижнем Тагиле

13 апреля 2020, 14:56
Сюжет
Коронавирус
В Нижнем Тагиле роста заболеваемости коронавирусом не зафиксировано, новых заболевших за последние сутки нет. По-прежнему действует режим строгой изоляции. Что произошло в городе за сегодняшний день, расскажет TagilCity.ru.

В эти выходные тагильчане немного хуже стали соблюдать режим самоизоляции, по крайней мере об этом сообщает нам «Яндекс».

По-прежнему не везде соблюдается социальное дистанцирование. Так, например, на Тагилстрое люди ждут открытия почтового отделения. Некоторые стоят в масках, но расстояние между друг другом не выдерживается.

Уже несколько дней подряд в Нижнем Тагиле по ночам священники проводят объезд храмов города. В это время они читают молитвы.

Городская больница № 4 объявила аукцион по закупке шести аппаратов ИВЛ для пациентов.

Сестры милосердия в Нижнем Тагиле тоже не остаются безучастными и оказывают помощь гражданам. Для одной женщины, которую выписали с инсультом из больницы, они привезли ходунки.

Волонтеры-медики продолжают оказывать помощь пенсионерам в доставке лекарств и продуктов.

Также мы поговорили с замдиректора по воспитательной работе нижнетагильского филиала ГБПОУ «СОМК» Мариной Казанцевой. Она рассказала, в чем заключается работа волонтера, и что для этого требуется.

«Главное качество — желание помочь». Как работают волонтеры-медики в Нижнем Тагиле
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Кроме того, проводится активная дезинфекция улиц. Основное внимание уделяется остановочным комплексам, а также местам, где скапливается больше всего людей.

По последним данным в России количество заболевших коронавирусом составляет более 18,3 тысяч человек, из них в Свердловской области насчитывается 85 зараженных.

#Общество#Нижний Тагил#Коронавирус#Самоизоляция#Изоляция#Пандемия
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