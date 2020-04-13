Полная изоляция, день тринадцатый. Что происходит в Нижнем Тагиле

Posted 13 апреля 2020, 14:56
Published 13 апреля 2020, 14:56
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
В эти выходные тагильчане немного хуже стали соблюдать режим самоизоляции, по крайней мере об этом сообщает нам «Яндекс».
По-прежнему не везде соблюдается социальное дистанцирование. Так, например, на Тагилстрое люди ждут открытия почтового отделения. Некоторые стоят в масках, но расстояние между друг другом не выдерживается.
Уже несколько дней подряд в Нижнем Тагиле по ночам священники проводят объезд храмов города. В это время они читают молитвы.
Городская больница № 4 объявила аукцион по закупке шести аппаратов ИВЛ для пациентов.
Сестры милосердия в Нижнем Тагиле тоже не остаются безучастными и оказывают помощь гражданам. Для одной женщины, которую выписали с инсультом из больницы, они привезли ходунки.
Волонтеры-медики продолжают оказывать помощь пенсионерам в доставке лекарств и продуктов.
Также мы поговорили с замдиректора по воспитательной работе нижнетагильского филиала ГБПОУ «СОМК» Мариной Казанцевой. Она рассказала, в чем заключается работа волонтера, и что для этого требуется.
Кроме того, проводится активная дезинфекция улиц. Основное внимание уделяется остановочным комплексам, а также местам, где скапливается больше всего людей.
По последним данным в России количество заболевших коронавирусом составляет более 18,3 тысяч человек, из них в Свердловской области насчитывается 85 зараженных.