Полная изоляция, день десятый. Что происходит в Нижнем Тагиле
Режим полной изоляции в Нижнем Тагиле уже длится десять дней. Сегодня официально подтвердился первый случай заболевания коронавирусом в городе. Чем еще запомнился сегодняшний день, расскажет TagilCity.ru.
Мэр Владислав Пинаев прокомментировал ситуацию. На своей странице в Instagram он обратился к жителям города. Глава города сообщил, что, на данный момент, проводятся все эпидемиологические мероприятия.
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Уважаемые тагильчане, сегодня в Нижнем Тагиле лабораторно подтвержден первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Врачи оценивают состояние пациента как удовлетворительное. Ему оказывается вся необходимая помощь. Сотрудниками управления Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование, установлен круг контактов заболевшего, проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия. ⠀ Ситуация в нашем регионе непростая, но контролируемая. Я призываю всех тагильчан сохранять спокойствие, доверять только проверенной информации, и, самое главное, следовать рекомендуемым мерам безопасности и оставаться в режиме самоизоляции, пока пик заболеваемости не будет пройден. Сейчас очень важно выдержать тот период, который позволит избежать распространения инфекции. ⠀ В городе мы принимаем все необходимые профилактические меры для защиты людей. Из резервного фонда муниципалитет закупил дезинфицирующие средства для учреждений города и средства индивидуальной защиты. В общей сложности выделили на эти цели более 3 млн рублей. В инфекционной больнице подготовлены 250 коек, имеется запас аппаратов искусственной вентиляции легких и лекарственных средств. ⠀ Пока школы и детские сады пусты, в помещениях ведется обработка с использованием дезинфицирующих средств, рекомендованных Роспотребнадзором при борьбе с коронавирусом. К понедельнику она завершится, и будут открыты дежурные группы в садиках. В ежедневном режиме обрабатываются дезрастворами улицы города и общественные территории. Особое внимание уделяем работе управляющих компаний. Каждый сигнал жителей на то, что подъезд не убирают и не дезинфицируют, проверяется. В помощь пожилым людям работают волонтеры, для которых мы выделили муниципальный транспорт. Введенные сегодня ограничения являются беспрецедентными. Но поверьте: такие меры абсолютно необходимы для того, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции. Впереди - теплые выходные, но прошу вас без крайней нужды не выходить из дома, берегите себя и своих близких!
Публикация от Владислав Пинаев (@pinaev_vladislav)
В городе мы принимаем все необходимые профилактические меры для защиты людей. Из резервного фонда муниципалитет закупил дезинфицирующие средства для учреждений города и средства индивидуальной защиты. В общей сложности выделили на эти цели более 3 млн рублей. В инфекционной больнице подготовлены 250 коек, имеется запас аппаратов искусственной вентиляции легких и лекарственных средств, сказал Пинаев.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев изменил указ о режиме изоляции. В нем он разрешил открыться некоторым категориям предприятий, в частности, промышленным, а также парикмахерским. Изменения касаются и Нижнего Тагила.
С текстом указа вы можете ознакомиться ниже:
При этом детские сады и рынки работать по-прежнему не будут в ряде муниципалитетов, в том числе в Нижнем Тагиле, несмотря на то, что на некоторые города послабление распространяется.
В Екатеринбурге, в Верхней Пышме, в Среднеуральске, в Березовском, в Красноуральске, в Верхней Салде, в Полевском, в Богдановиче и в Нижнем Тагиле ограничения будут сильнее, в силу большей интенсивности миграции. В остальных муниципалитетах, где эпидемиологическая ситуация спокойнее, будет разрешена торговля непродовольственными товарами, будут открыты детские сады, написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.
На время изоляции в детских садах города будут организованы дежурные группы для детей, чьи родители работают. Всего будет работать 19 групп в разных районах.
Кроме того, с сегодняшнего дня в Свердловской области начали действовать штрафы за нарушение режима самоизоляции. Они касаются всех граждан. Это значит, что полицейские могут выписать гражданину штраф за то, что он вышел на улицу без причины. Более того, ужесточены штрафы для предприятий, которые работают во время пандемии, если они должны быть закрыты. Для простых граждан сумма штрафа составит от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — 50-100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 500 тысяч до одного миллиона рублей.
На странице Евгения Куйвашева в Instagram пользователи возмущены такими нововведениями.
Вижу, что многих беспокоит введение штрафов за нарушение самоизоляции. Не волнуйтесь! Уверен, что действия сотрудников полиции и суда всегда адекватны ситуации, и перебора нет и не будет. Я лично контролирую происходящее, ответил Евгений Куйвашев.
Кроме того, он ответил и на другие вопросы граждан, касательно режима самоизоляции.
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Вижу, что многих беспокоит введение штрафов за нарушение самоизоляции. Не волнуйтесь! Уверен, что действия сотрудников полиции и суда всегда адекватны ситуации, и перебора нет и не будет. Я лично контролирую происходящее. Напоминаю всем про прошлые выходные, когда многие радостно вышли прогуляться по центру города целыми компаниями. Такого быть не должно. Важно каждому соблюдать разумные ограничения, не паниковать, но при этом осознавать всю серьезность ситуации. Пока ресурсов медицинских учреждений региона хватает, чтобы справляться с нагрузкой, связанной с коронавирусом. Но я бы не хотел оказаться в ситуации, когда врачей, медицинской техники и банально мест в больницах будет не хватать, просто потому что уральцы не смогли немного побыть дома, чтобы не разносить инфекцию. Так, а теперь - вопросы: 1.Вчера свердловские депутаты внесли поправки в региональный административный кодекс, и теперь, как я понимаю, можно будет штрафовать за нарушение ограничительных мер. Кто будет контролировать соблюдение режима повышенной готовности? Кто будет выписывать штрафы? Увеличится ли количество полицейских или других проверяющих на улицах? Например, я хочу в выходные поехать на дачу. Если меня остановят сотрудники ГИБДД, как я им докажу, что я направляюсь именно на свою дачу? Какие документы мне нужно иметь при себе? А в магазин с детьми я могу пойти, если не с кем оставить их дома? Продолжение в галерее и stories
Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)
Предприниматели Нижнего Тагила жалуются, что из-за введения режима изоляции они находятся на грани закрытия. Недовольны и сотрудники. Некоторые жалуются, что не с кем оставлять детей, а другие — что их отправили на выходные или в отпуска за собственный счет.
С 31 по 9 апреля в Нижнем Тагиле была реализована проверка объектов, которые должны быть закрыты на время изоляции. Всего проверено 797 объектов. Всем нарушителям ограничений выданы соответствующие предписания, в том числе и о приостановке деятельности.
В Нижнем Тагиле пенсионерам с доставкой продуктов и лекарств помогают волонтеры. Для них организовано горячее питание.
По последним данным в России зарегистрировано 1 786 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших составляет 11 917 человек. В Свердловской области официально подтвержден 61 случай заражения, один из них — в Нижнем Тагиле.