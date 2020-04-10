Полная изоляция, день десятый. Что происходит в Нижнем Тагиле

Мэр Владислав Пинаев прокомментировал ситуацию. На своей странице в Instagram он обратился к жителям города. Глава города сообщил, что, на данный момент, проводятся все эпидемиологические мероприятия.

В городе мы принимаем все необходимые профилактические меры для защиты людей. Из резервного фонда муниципалитет закупил дезинфицирующие средства для учреждений города и средства индивидуальной защиты. В общей сложности выделили на эти цели более 3 млн рублей. В инфекционной больнице подготовлены 250 коек, имеется запас аппаратов искусственной вентиляции легких и лекарственных средств, сказал Пинаев.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев изменил указ о режиме изоляции. В нем он разрешил открыться некоторым категориям предприятий, в частности, промышленным, а также парикмахерским. Изменения касаются и Нижнего Тагила.

В Свердловской области из режима изоляции выйдут парикмахерские и промпредприятия

С текстом указа вы можете ознакомиться ниже:

При этом детские сады и рынки работать по-прежнему не будут в ряде муниципалитетов, в том числе в Нижнем Тагиле, несмотря на то, что на некоторые города послабление распространяется.

Куйвашев не разрешил открыть в Нижнем Тагиле рынки и детские сады

В Екатеринбурге, в Верхней Пышме, в Среднеуральске, в Березовском, в Красноуральске, в Верхней Салде, в Полевском, в Богдановиче и в Нижнем Тагиле ограничения будут сильнее, в силу большей интенсивности миграции. В остальных муниципалитетах, где эпидемиологическая ситуация спокойнее, будет разрешена торговля непродовольственными товарами, будут открыты детские сады, написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

На время изоляции в детских садах города будут организованы дежурные группы для детей, чьи родители работают. Всего будет работать 19 групп в разных районах.

Кроме того, с сегодняшнего дня в Свердловской области начали действовать штрафы за нарушение режима самоизоляции. Они касаются всех граждан. Это значит, что полицейские могут выписать гражданину штраф за то, что он вышел на улицу без причины. Более того, ужесточены штрафы для предприятий, которые работают во время пандемии, если они должны быть закрыты. Для простых граждан сумма штрафа составит от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — 50-100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

В Нижнем Тагиле горожан начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

На странице Евгения Куйвашева в Instagram пользователи возмущены такими нововведениями.

Вижу, что многих беспокоит введение штрафов за нарушение самоизоляции. Не волнуйтесь! Уверен, что действия сотрудников полиции и суда всегда адекватны ситуации, и перебора нет и не будет. Я лично контролирую происходящее, ответил Евгений Куйвашев.

Кроме того, он ответил и на другие вопросы граждан, касательно режима самоизоляции.

Предприниматели Нижнего Тагила жалуются, что из-за введения режима изоляции они находятся на грани закрытия. Недовольны и сотрудники. Некоторые жалуются, что не с кем оставлять детей, а другие — что их отправили на выходные или в отпуска за собственный счет.

В Тагиле бизнесмены жалуются на «коронавирусные каникулы». Что говорят их работники?

С 31 по 9 апреля в Нижнем Тагиле была реализована проверка объектов, которые должны быть закрыты на время изоляции. Всего проверено 797 объектов. Всем нарушителям ограничений выданы соответствующие предписания, в том числе и о приостановке деятельности.

В Нижнем Тагиле проверено 797 объектов торговли, чья деятельность попала под запрет

В Нижнем Тагиле пенсионерам с доставкой продуктов и лекарств помогают волонтеры. Для них организовано горячее питание.

В Нижнем Тагиле помогающих пенсионерам волонтеров обеспечивают горячим питанием

По последним данным в России зарегистрировано 1 786 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших составляет 11 917 человек. В Свердловской области официально подтвержден 61 случай заражения, один из них — в Нижнем Тагиле.