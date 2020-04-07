Полная изоляция, день седьмой. Что происходит в Нижнем Тагиле

В городе за минувшие выходные было проведено 619 тестов на коронавирус. Всего под наблюдением в инфекционной больнице находятся 420 человек.

В Нижнем Тагиле в выходные проведено 619 тестов на коронавирус

При этом сама больница готовится принять пациентов в случае необходимости. В нее завезли дополнительные аппараты ИВЛ, а медикам предоставили спецодежду.

Инфекционная больница Нижнего Тагила готовится принимать пациентов с коронавирусом

Недавно мы рассказывали о проблемах в зоопарке Greenpoll под Нижним Тагилом. Животным не хватало корма, так как из-за карантина не было посетителей, а, соответственно, и заработка. Однако жители города собрали для зоопарка помощь. Теперь животным хватит корма до конца режима изоляции.

Тагильчане собрали для зоопарка Greenpoll запас продуктов на весь карантин

На время пандемии сеть «Спортмастер», магазины которой есть и в Нижнем Тагиле, прекращает работу. Сотрудников предлагают другим торговым сетям. Те, кто не сможет устроиться, получат компенсацию в размере одного МРОТ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

«Спортмастер» закрывает магазины и предлагает своих сотрудников другим сетям

Как рассказали подписчики группы «Черный список Тагила» в соцсети Вконтакте, магазины «Пятерочка» ввели специальное время для посещения пожилыми людьми. Однако в комментариях некоторые возмущены этим, а также тем, что для этого отведено только два дня.

Объявление в "Пятерочке" Фото: Группа "ВКонтакте" Черный список Тагила

В столовых НТМК с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции планируется перейти на использование одноразовой посуды.

Полиция Нижнего Тагила посещает граждан, которые должны находится на изоляции после возвращения из-за границы. Они предупреждают, что за нарушение режима предусмотрены административная и уголовная ответственность.

Сотрудники «Тагилдорстрой» продолжают дезинфицировать улицы города. Проводится обработка общественных мест с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Дезинфекция улиц Видео Видео: Видел с канала на YouTube Tagil-TV24

Волонтеры Медицинского колледжа продолжают помогать пенсионерам. Вот и сегодня они посетили несколько человек и принесли им продукты.

За последние сутки в Свердловской области подтверждено еще семь случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных увеличилось до 51 человека. Всего в России зарегистрировано более семи тысяч случаев заболевания коронавирусом.