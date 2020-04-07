Полная изоляция, день седьмой. Что происходит в Нижнем Тагиле
Уже неделю Нижний Тагил находится в режиме полной изоляции из-за коронавирусной инфекции. На данный момент ни одного случая заболевания не выявлено. Как в городе прошел седьмой день, и чем он запомнился, расскажет TagilCity.ru.
В городе за минувшие выходные было проведено 619 тестов на коронавирус. Всего под наблюдением в инфекционной больнице находятся 420 человек.
При этом сама больница готовится принять пациентов в случае необходимости. В нее завезли дополнительные аппараты ИВЛ, а медикам предоставили спецодежду.
Недавно мы рассказывали о проблемах в зоопарке Greenpoll под Нижним Тагилом. Животным не хватало корма, так как из-за карантина не было посетителей, а, соответственно, и заработка. Однако жители города собрали для зоопарка помощь. Теперь животным хватит корма до конца режима изоляции.
На время пандемии сеть «Спортмастер», магазины которой есть и в Нижнем Тагиле, прекращает работу. Сотрудников предлагают другим торговым сетям. Те, кто не сможет устроиться, получат компенсацию в размере одного МРОТ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.
Как рассказали подписчики группы «Черный список Тагила» в соцсети Вконтакте, магазины «Пятерочка» ввели специальное время для посещения пожилыми людьми. Однако в комментариях некоторые возмущены этим, а также тем, что для этого отведено только два дня.
В столовых НТМК с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции планируется перейти на использование одноразовой посуды.
Полиция Нижнего Тагила посещает граждан, которые должны находится на изоляции после возвращения из-за границы. Они предупреждают, что за нарушение режима предусмотрены административная и уголовная ответственность.
Сотрудники «Тагилдорстрой» продолжают дезинфицировать улицы города. Проводится обработка общественных мест с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Волонтеры Медицинского колледжа продолжают помогать пенсионерам. Вот и сегодня они посетили несколько человек и принесли им продукты.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Волонтёры- медики Нижнетагильского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов оказывают помощь с самого утра пожилым и маломобильным гражданам в постоянном режиме, оперативно и доступно! Сейчас волонтеры помогли доставить лекарственные средства для Тагильчанки - Суминой Н.И., обратившейся за помощью по горячей линии ОНФ! . ❗По номеру ☎8(800) 200-34-11☎ работает единая федеральная горячая линия по приему обращений от людей пожилого возраста и маломобильных граждан. Свои заявки на помощь можно подать также через мобильное приложение «ОНФ.Помощь» #ВолонтерыМедики #МыВместе #СтопКоронавирус #СОМК #ЗдоровыйУралец #ФондПрезидентскихГрантов #ПобедителиВторогоКонкурса2019
Публикация от «Доброе Сердце❤️» (@vo_dobroeserdce)
За последние сутки в Свердловской области подтверждено еще семь случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных увеличилось до 51 человека. Всего в России зарегистрировано более семи тысяч случаев заболевания коронавирусом.