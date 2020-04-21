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Posted 21 апреля 2020, 14:38

Published 21 апреля 2020, 14:38

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Полная изоляция, день двадцать первый. Что происходит в Нижнем Тагиле

21 апреля 2020, 14:38
Сюжет
Коронавирус
За последние сутки в Нижнем Тагиле не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Лаборатории по-прежнему проводят много анализов, а врачи готовятся принимать пациентов с подозрением на коронавирус онлайн. Что интересного произошло за день, расскажет TagilCity.ru.

За минувшие сутки в Нижнем Тагиле две лаборатории провели 459 исследований на наличие коронавируса, 436 человек были обследованы.

В Нижнем Тагиле за сутки две лаборатории провели 459 исследований на коронавирус
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Так как ЦГБ № 1 была перепрофилирована для приема больных с ОРВИ и пневмонией, то часть пациентов, которых ранее принимало учреждение, будут направляться в лечебно-реабилитационный центр имени Тетюхина.

В Нижнем Тагиле часть пациентов из ЦГБ № 1 перенаправят в госпиталь имени Тетюхина
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Кроме того, стало известно, что скоро тагильские врачи смогут вести дистанционные приемы пациентов, у которых подозревают коронавирусную инфекцию.

В Нижнем Тагиле врачи будут вести онлайн-прием пациентов с подозрением на COVID-19
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Однако не все проходит гладко. Так, жители Нижнего Тагила сообщили, что из-за пандемии коронавируса они не могут получить от психиатра справку для устройства на работу.

Тагильчане сообщили, что не могут получить справки от психиатра из-за пандемии
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В Instagram к Евгению Куйвашеву обратилась повторно одна из предпринимателей, работающих в ТРЦ «КИТ». Женщина утверждает, что несмотря на пандемию, арендатор продолжает требовать оплату, а также пени. Более того, он грозит обратиться в суд.

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова продолжает вести онлайн-прием заключенных в дистанционном режиме. Об этом она рассказывает на своей странице в Instagram. В этот раз она провела прием в ЛИУ-51, расположенном в Нижнем Тагиле. По ее словам, в колонии настроены профессионально на борьбу с коронавирусом.

Продолжается активная дезинфекция улиц. На официальной странице Нижнего Тагила в Instagram разместили видео о том, как проводится обработка улиц в ночное время.

В трамвайном парке Нижнего Тагила была усилена санитарная и противоэпидемическая обработка, а Роспотребнадзор постоянно проводит проверки. Об этом также сообщается на странице Нижнего Тагила в Instagram.

Сегодня на улице достаточно много людей. Об этом свидетельствует индекс самоизоляции, рассчитываемый Яндексом. По данным на 18.10 он составил 2,8. Это значит, что на улицах людно. Напомним, что Яндекс предоставляет информацию для ознакомления, она не может быть использована для ведения статистики.

За последние сутки в Свердловской области подтверждено 84 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных составило 233 человека.

#Общество#Нижний Тагил#Коронавирус#Изоляция#Пандемия
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