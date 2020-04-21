Полная изоляция, день двадцать первый. Что происходит в Нижнем Тагиле

Сегодня на улице достаточно много людей. Об этом свидетельствует индекс самоизоляции, рассчитываемый Яндексом. По данным на 18.10 он составил 2,8. Это значит, что на улицах людно. Напомним, что Яндекс предоставляет информацию для ознакомления, она не может быть использована для ведения статистики.