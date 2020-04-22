Полная изоляция, день двадцать второй. Что происходит в Нижнем Тагиле

Сюжет Коронавирус

Подходит к концу еще один день строгой самоизоляции. Мы узнали о местах, где высока вероятность заражения коронавирусом, а также опросили тагильчан об отношении к ограничениям на продажу алкоголя. Что еще произошло за день, расскажет TagilCity.ru.