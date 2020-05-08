Полная изоляция, день тридцать восьмой. Что происходит в Нижнем Тагиле

Индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле, по данным Яндекса, на 19.00 составляет 2,4 балла. По сравнению со вчерашним днем, он немного улучшился. Средний показатель за 7 мая составил 2,0 балла. Напомним, что Яндекс предоставляет информацию для ознакомления и ее нельзя использовать для средней оценки количества людей на улице.