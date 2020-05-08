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Posted 8 мая 2020, 16:11

Published 8 мая 2020, 16:11

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

Полная изоляция, день тридцать восьмой. Что происходит в Нижнем Тагиле

8 мая 2020, 16:11
Сюжет
Коронавирус
За последние сутки в Нижнем Тагиле вновь зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, ГИБДД проводит профилактические рейды, заключенные в колониях сочиняют рэп, а еще город активно готовится к 9 Мая. Что еще интересного произошло за день, расскажет TagilCity.ru.

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Тагиле достигло 28 человек. Только за последние сутки подтверждено четыре новых случая. При этом, количество выздоровевших от инфекции составляет 13 человек.

Также стало известно о том, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлит режим самоизоляции граждан до 18 мая.

В Свердловской области будет продлен режим самоизоляции из-за коронавируса
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При этом майская погода радует теплотой. В условиях самоизоляции возникает соблазн прогуляться, сходить на шашлыки. TagilCity.ru выяснило, как жители города проводят майские выходные.

Огород, футбол и самоизоляция. Как тагильчане проводят майские праздники
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Однако выйти из режима самоизоляции, оказывается, не менее сложно, чем его пережить. Как остаться в своем уме после всего происходящего - рассказали психологи.

А пока в городе проводятся профилактические рейды сотрудниками ГИБДД. В частности, они проверяют, насколько хорошо соблюдается масочный режим при нахождении в общественном и личном транспорте.

ГИБДД Нижнего Тагила проводит рейды по профилактике коронавируса
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Однако из-за действующего режима изоляции люди стали меньше передвигаться на автомобилях. Это привело к тому, что качество воздуха на территории города улучшилось.

В Нижнем Тагиле за время действия режима самоизоляции улучшилось качество воздуха
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Заключенные ИК-12, находящейся в Нижнем Тагиле, сочинили рэп про коронавирус.

Из-за пандемии коронавируса в городе было отменено проведение фестиваля Булата Окуджавы. Однако Центральная городская библиотека и Культурный центр «Дом Окуджавы» организовали онлайн-марафон бардовской песни «Пожелание друзьям». Он проходит в специальной группе во «Вконтакте».

А еще, 9 мая, в День рождения Булата Окуджавы состоится концерт «Дежурный по апрелю». Он будет размещен на сайте культурного центра.

Кроме того, завтра, в честь празднования Дня Победы, в 19.00 по федеральным каналам пройдет трансляция. После минуты молчания все желающие могут спеть песню «День Победы» на балконах или у открытых окон.

Жителям Нижнего Тагила предложили спеть на балконах в День Победы
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Индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле, по данным Яндекса, на 19.00 составляет 2,4 балла. По сравнению со вчерашним днем, он немного улучшился. Средний показатель за 7 мая составил 2,0 балла. Напомним, что Яндекс предоставляет информацию для ознакомления и ее нельзя использовать для средней оценки количества людей на улице.

А вот так гуляют во время самоизоляции люди на Вагонке:

В Свердловской области за последние сутки было подтверждено 155 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших составляет 1584 человека.

Карта распространения коронавируса в Свердловской области
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#Общество#Нижний Тагил#Коронавирус#Изоляция#Пандемия
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