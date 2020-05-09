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Posted 9 мая 2020, 10:36

Published 9 мая 2020, 10:36

Modified 17 сентября 2022, 17:04

Updated 17 сентября 2022, 17:04

На карте Роспотребнадзора отмечено более 40 зараженных COVID-19 в Нижнем Тагиле

9 мая 2020, 10:36
Сюжет
Коронавирус
Согласно опубликованной Роспотребнадзором карте, в Нижнем Тагиле выявлено 43 случая заболевания коронавирусом.

Так, новые случаи отмечены в пригороде.

Вчера, 8 мая, на карте было отмечено 36 точек.

По обновленным данным новые случаи появились на Старателе (один заболевший), Лебяжке (пятеро заболевших) и Вые (один заболевший).

Кроме того, отмечены первые пациенты с подтвержденным диагнозом в Горноуральском городском округе, в Краснополье и Беляковке.

Отмечается, что данные Роспотребнадзора отличаются от тех, что предоставляются оперативным штабом Свердловской области. Так, по его данным, на 9 мая в городе зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом.

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#Общество#Нижний Тагил#Коронавирус#Роспотребнадзор#Изоляция#Пандемия
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