tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 мая 2020, 15:08

Published 10 мая 2020, 15:08

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

Полная изоляция, день сороковой. Что происходит в Нижнем Тагиле

10 мая 2020, 15:08
Сюжет
Коронавирус
Количество заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле по-прежнему растет. Теплая погода соблазняет тагильчан покинуть квартиры. Помощь тем, кому рекомендовано соблюдать строгую самоизоляцию, продолжают оказывать волонтеры. Что еще интересного произошло в городе за день, расскажет TagilCity.ru.

За последние сутки в Нижнем Тагиле увеличилось количество заболевших. Так, было выявлено три новых случая заражения коронавирусом. В общей сложности заболели 31 человек.

Волонтеры Медицинского колледжа активно оказывают поддержку пенсионерам и одиноким гражданам. Их отчеты о том, кому они уже помогли, размещаются на странице фонда «Доброе Сердце» в Instagram.

Вчера депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин рассказал на своей странице во «Вконтакте» о поздравлении ветеранов с 9 Мая. Он совершил звонки ветеранам и труженикам тыла и поздравил их с праздниками.

Также на его странице появилось поздравление с 9 Мая.

Оказывают ли помощь населению в период пандемии свердловские депутаты?

Индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле по данным на 18.00 составляет 2,7 балла. Это значит, что люди выходят на улицы. Отчет предоставляется Яндексом исключительно для ознакомления. Информация не может быть использована для средней оценки количества людей на улицах.

За последние сутки в Свердловской области было выявлено 139 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших составило 1844 человека.

Карта распространения коронавируса в Свердловской области
Узнать подробнее
Материалы по теме
Полная изоляция, день тридцать шестой. Что происходит в Нижнем ТагилеПолная изоляция, день тридцать восьмой. Что происходит в Нижнем ТагилеПолная изоляция, день тридцать девятый. Что происходит в Нижнем Тагиле
#Общество#Нижний Тагил#Коронавирус#Самоизоляция#Пандемия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика