Полная изоляция, день сороковой. Что происходит в Нижнем Тагиле

Индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле по данным на 18.00 составляет 2,7 балла. Это значит, что люди выходят на улицы. Отчет предоставляется Яндексом исключительно для ознакомления. Информация не может быть использована для средней оценки количества людей на улицах.