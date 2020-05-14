Полная изоляция, день сорок четвертый. Что происходит в Нижнем Тагиле

Индекс самоизоляции, по данным Яндекса, на 19.00 составляет 3,0 балла. Это значит, что на улице есть люди, но их не так много. Напомним, что информация предоставляется сервисом для ознакомления и она не может быть использована для средней оценки количества людей на улицах.