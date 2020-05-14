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Posted 14 мая 2020, 15:43

Published 14 мая 2020, 15:43

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

Полная изоляция, день сорок четвертый. Что происходит в Нижнем Тагиле

14 мая 2020, 15:43
Сюжет
Коронавирус
Город постепенно возвращается к привычному ритму жизни, например, трамваи начали ходить по обычному расписанию. Тагильчане возмущены частичным снятием ограничений, так как детские сады по-прежнему останутся закрытыми, но гражданам придется выйти на работу. Что еще интересного произошло за день, расскажет TagilCity.ru.

За последние сутки в Нижнем Тагиле не подтверждено ни одного нового случая заражения коронавирусом. При этом, подобная ситуация встречается в первый раз за четыре дня. До этого новые случаи выявляли каждые сутки. Количество заболевших составляет 61 человек.

Стало известно, что в инфекционной больнице города от коронавируса лечится 106 человек. Это не только тагильчане.

Оказывается, заразиться новой инфекцией можно даже от мусора, так как на твердых поверхностях вирус может жить в течение недели. Как не подхватить инфекцию, TagilCity.ru рассказал регоператор.

В Нижнем Тагиле продолжаются выплаты на детей до трех лет для тех семей, кто имеет право на материнский капитал. Так, в городе уже 5,5 тысячи семей получили средства.

Трамваи в городе начинают восстанавливать движение. Это связано с увеличением пассажиропотока.

Во время пандемии некоторые граждане остались без заработка, а потому им пришлось искать выход. Кто-то занялся шитьем масок, кто-то доставкой продуктов или интернет-торговлей. Это далеко не полный список, чем занимались жители Нижнего Тагила. Но получилось ли у них на этом заработать?

На личной странице Евгения Куйвашева в Instagram жители Нижнего Тагила продолжают задавать вопросы.

Так, одна из жительниц спросила," как можно все открывать, если люди по городу передвигаются без масок".

Кроме того, люди жалуются и на то, что детские сады в городе не работают, а в дежурные группы принимают не всех детей, либо расположение неудобное.

Также был задан вопрос по поводу того, по какой причине поликлиника № 4 не проводит прием больных диабетом, с хроническими заболеваниями легких и ЖКТ. Вместо этого приходится вызывать сотрудников скорой помощи.

Еще одна жительница попросила открыть студии и салоны красоты.

Кроме того, Культурный центр Нижнего Тагила «Дом Окуджавы» и Центральная городская библиотека приглашают жителей города на онлайн-мероприятие, а точнее, концерт с участием известных авторов и исполнителей бардовской песни. Он пройдет на сайте центра и будет доступен для просмотра с 10:00.

Индекс самоизоляции, по данным Яндекса, на 19.00 составляет 3,0 балла. Это значит, что на улице есть люди, но их не так много. Напомним, что информация предоставляется сервисом для ознакомления и она не может быть использована для средней оценки количества людей на улицах.

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусом. В общей сложности число зараженных составляет 2362 человека.

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