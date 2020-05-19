Мэрия Екатеринбурга попросила наказать депутата Киселева за высказывания в Facebook

Зимой в парке УрГУПС были вырублены деревья. Общественники предполагают, что на этом месте будет построен бассейн, однако в ВУЗе заявили, что это санитарная вырубка. Прокуратура признала действия незаконными и предписала восстановить деревья. Однако этого не было сделано. Общественники решили сами высадить деревья. В результате власти Екатеринбурга признали эти действия незаконными и пообещали обратиться в прокуратуру и ФСБ. За активистов заступился известный урбанист Илья Варламов.