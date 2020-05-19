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Posted 19 мая 2020, 10:24

Published 19 мая 2020, 10:24

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

Мэрия Екатеринбурга попросила наказать депутата Киселева за высказывания в Facebook

19 мая 2020, 10:24
Первый вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик попросил спикера гордумы Игоря Володина привлечь к ответственности депутата Константина Киселева за его высказывания в Facebook, сообщает Ура.ру со ссылкой на официальное письмо.

В письме Ковальчик просит рассмотреть действия депутата на комиссии по вопросам этики в связи с призывом к незаконным действиям в парке УрГУПС и распространением недостоверной информации. Какие именно высказывания вызвали претензии, не уточняется. Однако к документу прилагаются скриншоты страницы Facebook с постом Киселева от 12 мая.

В посте депутат заявил, что началом конфликта стало высказывание мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, одобрившего действия рабочих.

Как пишет ЕАН, Константин Киселев пока не видел обращения и не может сказать ничего по поводу его содержания.

Однако за сам факт подачи такой жалобы я могу только поблагодарить администрацию, поскольку она сама раздувает скандал и предает историю большей огласке, сказал он.

Зимой в парке УрГУПС были вырублены деревья. Общественники предполагают, что на этом месте будет построен бассейн, однако в ВУЗе заявили, что это санитарная вырубка. Прокуратура признала действия незаконными и предписала восстановить деревья. Однако этого не было сделано. Общественники решили сами высадить деревья. В результате власти Екатеринбурга признали эти действия незаконными и пообещали обратиться в прокуратуру и ФСБ. За активистов заступился известный урбанист Илья Варламов.

#Общество#Новости УрФО#Екатеринбург#УрГУПС
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