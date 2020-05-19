Мэрия Екатеринбурга попросила наказать депутата Киселева за высказывания в Facebook

Posted 19 мая 2020, 10:24
Published 19 мая 2020, 10:24
Modified 29 ноября, 17:30
Updated 29 ноября, 17:30
В письме Ковальчик просит рассмотреть действия депутата на комиссии по вопросам этики в связи с призывом к незаконным действиям в парке УрГУПС и распространением недостоверной информации. Какие именно высказывания вызвали претензии, не уточняется. Однако к документу прилагаются скриншоты страницы Facebook с постом Киселева от 12 мая.
В посте депутат заявил, что началом конфликта стало высказывание мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, одобрившего действия рабочих.
Как пишет ЕАН, Константин Киселев пока не видел обращения и не может сказать ничего по поводу его содержания.
Однако за сам факт подачи такой жалобы я могу только поблагодарить администрацию, поскольку она сама раздувает скандал и предает историю большей огласке, сказал он.
Зимой в парке УрГУПС были вырублены деревья. Общественники предполагают, что на этом месте будет построен бассейн, однако в ВУЗе заявили, что это санитарная вырубка. Прокуратура признала действия незаконными и предписала восстановить деревья. Однако этого не было сделано. Общественники решили сами высадить деревья. В результате власти Екатеринбурга признали эти действия незаконными и пообещали обратиться в прокуратуру и ФСБ. За активистов заступился известный урбанист Илья Варламов.